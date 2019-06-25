لبنى أحمد تُؤكِّد أنّ اللون الأصفر مصدر السعادة والبهجة

كشفت استشاري الطاقة الحيوية والكريستال لبنى أحمد، عن أهمية اللون الأصفر، وقالت: "اللون الأصفر يرفع المعنويات وينصح أن يرتديه الطلبة لتزويد الذكاء والتركيز، ويجب أن يرتديه كل من يعاني من الاكتئاب حتى يرفع من روحه المعنوية ويحسن الحالة المزاجية".

وتابعت لبنى أحمد: "أيضا من الأجمل أن يرتدي كبار السن اللون الأصفر الذي له تأثير كبير على علاج هشاشة العظام، وتقوية العظام لذا هو مفيد أيضا لمن يمارس الرياضة، فهو يضفي على الإنسان طاقة من البهجة والسعادة ويعطي طاقة ذهنية عالية دون الشعور بالتعب والإرهاق تتوافق مع جميع الأشخاص فلا يوجد أحد يكره ارتداء اللون الأصفر".

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وأشارت لبنى أحمد إلى أن اللون الأصفر ليست له محاذير فإن وجود بكثره في المنزل لا يجلب الأمراض، وهو مفيد للغاية لفتح الرئتين والتنفس بشكل جيد، والشعب الهوائية، لذا فهو يجلب طاقة السعادة لأن الهواء يدخل الجسم بشكل جيد، أيضا من خلال تنظيف الرئتين ستشعر بأنك لديك قدرة على التفكير بشكل جيد والتركيز بشكل جيد وفهم الآخرين جيدا، وبالتالي تستطيعين التغلب على مشاكلك النفسية والشعور بالهدوء، لافتة إلى أن اللون الأصفر موجود في أحجار الكهرمان، والعقيق الأصفر، والتوباز، والسترين.

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