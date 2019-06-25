أبرز صيحات التنانير في 2019 لإطلالة كلاسيكية بلمسات عصرية

لفت إقبال الفتيات من حول العالم على الأزياء المحتشمة خلال الآونة الأخيرة، انتباه خبراء الموضة حتى أصبحت التنورة skirt، والحجاب رمز معترف عليه على منصات الموضة العالمية يضفي لمسات من الأنوثة والجمال والرقى، مثل أزياء DKNY، ودار دولتشي أند جابانا، وRoland Mouret.

ونستعرض فيما يلي أبرز صيحات الـ"skirt" لعام 2019، لإطلالة كلاسيكية ممزوجة باللمسات العصرية العملية:

1- التنورة الملفوفة

حملت لنا صيحات الموضة لهذا العام التنورة الملفوفة "Wrap Skirt" لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأوضح خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج، أن التنورة الملفوفة تزدان بنقوش متنوعة هذا الصيف، مثل نقوش الكاروه ذات المظهر الكلاسيكي الأنيق ونقوش الزهور ذات الطابع الرومانسي الحالم.

وتتزين "Wrap Skirt" أيضاً بنقوش جلد الحيوانات، مثل جلد النمر أو الثعبان أو الحمار الوحشي، لتمنح المرأة إطلالة متوحشة وشرسة تعكس جرأتها وثقتها في أسلوبها.

ولإطلالة أنيقة ولائقة ينبغي مراعاة ألا تكون فتحة التنورة الملفوفة عالية جدا وألا تستقر التنورة على الوسط بشكل مرتخ للغاية.

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2-التنورة البليسيه

نالت التنورة البليسيه ذو الطيّات الدقيقة الإعجاب على منصات الموضة، فهي تمنح المرأة مظهرًا مفعمًا بالأنوثة من ناحية، وإطلالة مريحة ومبهجة من ناحية أخرى.

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وتميز في هذا الموسم بطوله المتوسط "ميدي" والفضفاض، ويأتي في الغالب مصنوعًا من الحرير أو اللامية أو الكتان.

وتتألق هذا الصيف بألوان زاهية ومبهجة كالسماوي والأصفر والأخضر والأزرق والوردي، ودرجات الميتالك البرّاقة كالذهبي والفضي، كما تزدان بعض الموديلات بنقوش الزهور.

3- تنورة طويلة pencil

لإطلالة رائعة ارتدي التنورة الـpencil ذات الألوان المبهجة، مثل الأزرق والأصفر والفوشيا و الأحمر، و يفضل تنسيقها مع توب علوي فضفاض، لتحققي التوازن في إطلالتك، أو يمكنك ارتداء قميص أو بلوزة واسعة وثني طرفها داخل التنورة مع حزام أنيق، ما يعطيك مظهرًا مميزًا يناسب الخروجات الصباحية والمسائية.

4-التنورة المشجرة

تربعت التنورة بطبعة المشجر على عرش الموضة، اختاريها باللون المفضل لكِ، ونسقيها مع بلوزة سادة خالية من أي نقوش أو تطريزات.

5- التنورة الجينز الساق

عادت التنورة الجينز من جديد بعدما كانت من أشهر موضة التسعينيات، والتي تمنح المرأة إطلالة عملية وجذابة، ويمكن تنسيقها بسهولة مع أي لوك.

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