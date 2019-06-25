الجمبسوت القصير الخيار الأكثر تداولًا لسهرات صيف 2019

باتت موضة الجمبسوت القصير الصيحة الأكثر تداولا بين الفتيات في صيف 2019، إذ تسعى كل امرأة إلى أن تطل في بعض المناسبات بطريقة مختلفة بعيدة عن التقاليد.

أصبحت اليوم صيحة الجمبسوت القصير أكثرا تداولا بطريقة مميزة فنجد منه الجمبسوت الأسود الذي يعطي الإطلالة الرسمية ومنه الجمبسوت القصير البراق بالترتر الملون أو السادة.

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ونجد بعض الفتيات يتأنقن بالجمبسوت الشورت ذي الأكمام الطويلة بلون موحد مع القليل من النقوش البراقة بطبعة الورد أو غيرها لتعطي انطباعا أنيقا بامتياز.

بين الأكمام الشفافة والجمبسوت الشورت الواسع أو الضيق شاهدي مجموعة الجمبسوت القصير خيار الفتيات الأكثر تداولاً لسهرات صيف 2019.

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