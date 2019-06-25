جيسيكا ألبا تروِّج لخط جديد لمنتجاتها بإطلالة بيضاء خطفت الأنظار

خطفت النجمة جيسيكا ألبا الأضواء مؤخرًا بظهورها بفستان باللون الأبيض تماماً أشبه بزي الملكات، أثناء ترويجها لمنتجاتها الجديدة التي تحمل اسم Honest بعدما أطلقت خط إنتاج جديد لها، وذلك داخل متجر دوجلاس للتجميل، فى مدينة روما.

وكانت النجمة جيسيكا ألبا قد خطفت الأنظار أيضا قبل أسبوع في الحفل الإفتتاحي لمهرجان مونت كارلو الدولي السنوي للتلفزيون، والذي اُقيم في إمارة موناكو الفرنسية، وجاءت المشاركة في الحفل الافتتاحي للمهرجان، بمناسبة بداية عرض مسلسلها الجديد LA’s Finest، وشهد الحفل عرض حلقته الأولى.

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