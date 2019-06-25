5 خطوات لوضع الـ صن بلوك قبل النزول للبحر

يعتبر الصن بلوك، من أساسيات مستحضرات التجميل التي تستخدم في المصيف، لتأثيره الإيجابي على البشرة، وقد تتأثر البشرة ببعض الحروق في حالة نزول الماء المالح أو الكلور في درجات الحرارة المرتفعة، أو بتأثير الشمس الحارقة.
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وفيما يلي 5 خطوات لوضع "صن بلوك"، بشكل صحيح بحسب موقع ويب مد:
- يجب اختيار نوع صن بلوك ملائم لنوع البشرة، فالدهنية تختلف عن العادية والجافة.
- يفضل أن يحتوي على SPF "واقي ضد الأشعة فوق البنفسجية" 50 على الأقل.
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- يجب وضعه قبل التعرض للشمس من 20 - 30 دقيقة.
- يجب التأكد من تشرب الجلد للكريم بالكامل قبل الخروج للشمس.
- تجنب وضع مستحضرات تجميل أخرى بعد الصن بلوك لأفضل فاعلية.
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