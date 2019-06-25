لمواجهة حرارة الشمس.. 4 نصائح لحماية البشرة من الحروق

مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرض الفتيات لأشعة الشمس الحارقة، تكن في حاجة إلى العناية بالبشرة وحمايتها من الحروق.

وعرضت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بعض النصائح السريعة التي يمكن أن تلجأ إليها الفتيات للتخلص من أي بقع داكنة أو ظهور الندوب على الوجه.

"تجنبي الجفاف والتقشف".. روتين العناية بالبشرة لمواجهة الطقس السيئ

واقيات للشمس

يمكن حماية البشرة من خلال الواقي الشمسي، فيمكن وضعه قبل التعرض لأشعة الشمس بعشرين دقيقة.

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استخدام مقشر الوجه

يمكن استخدام مقشر الوجه بلطف مرة أو مرتين في الأسبوع، فيمكنه وضعه على البقع الداكنة وفركها برفق، قم تركه لبضع دقائق قبل غسله بالماء، ويمكنك أيضًا استخدام مزيج من العسل والجير لإزالة البقع الداكنة، لكن استخدام المقشر إذا لم تكوني مصابة بحساسية في الجلد أو حبوب الشباب.

تنظيف البشرة

إذا كانت البشرة حساسة للغاية، يمكن اختيار منظف وجه طبيعي يساعد على التخلص من الشوائب وتجديد شباب البشرة.

استخدام قناع حراري

أما إذا كنتِ من أصحاب البشرة الجافة، يمكن استخدام القناع الحراري الذي يقلل من الشوائب، ويساعد في التخلص من الخلايا الميتة.

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