وصفات منزلية للتخلص من تصبغات البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تؤثر أشعة الشمس المباشرة على البشرة التي يجب حماية رطوبتها في الصيف، والعناية بها للتخلص من البقع الداكنة والحروق.

فيما يلي نصائح سريعة تضمن لك بشرة خالية من البقع والتصبغات، حسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، ونشره موقع "ae 24".

1- واقيات للشمس

يمكن أن تنشأ الندوب والتصبغات على الجلد بسبب عوامل مختلفة، ويعتبر فرط التصبغ مشكلة شائعة تؤدي إلى ظهور بقع داكنة على البشرة، لذا، ينبغي حماية البشرة من الشمس عبر تطبيق الواقي الشمسي قبل التعرض لأشعة الشمس بعشرين دقيقة.

2- استخدام مقشر الوجه

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إذا لم تكوني مصابة بحب الشباب أو حساسية جلدية، يمكنك استخدام مقشر الوجه بلطف مرة أو مرتين في الأسبوع. قومي بتطبيقه على البقع الداكنة وفركها برفق. اتركيه لبضع دقائق قبل غسلة بالماء. يمكنك أيضاً استخدام مزيج من العسل والجير لإزالة البقع الداكنة.

3- تنظيف البشرة

بناء على نوع بشرتك، اختاري علاجاً منظفاً في صالون معروف. إذا كانت بشرتك حساسة للغاية، يمكنك اختيار منظف وجه طبيعي يساعد على التخلص من الشوائب، وتجديد شباب البشرة.

4- استخدام قناع حراري

إذا كانت بشرتك جافة وتحتاج إلى تجديد، جرّبي قناعاً حرارياً يقلل من الشوائب ويساعد أيضاً في التخلص من الخلايا الميتة، وموازنة نسيج البشرة.