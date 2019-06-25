لرائحة تدوم لساعات.. اتبع هذه الخطوات عند استخدام عطرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

لا تكتمل أناقة الرجل إلا بلمسة عطرية فواحة تضيف له جاذبية وإطلالة مميزة، لذا يجب أن يكون العطر ذو رائحة نفاذة.

لكن أحيانًا تختفي سريعًا فاعلية ورائحة العطر، وقد يلقي البعض باللوم على نوع العطر، رغم أن هناك بعض العوامل الأخرى عند استخدام العطر تلعب دورًا كبيرًا في فاعليته، نستعرضها لكم في الصفحات التالية:

لون الزجاجة

على الرغم أن أغلب شركات العطور تفضل أن تجعل زجاجة العطر بلون شفاف، إلا أن لون الزجاجة له عامل كبير في الحفاظ على فاعلية العطر، إذ أن الزجاجة الملونة تحافظ على تأثير العطر بسبب تقليل كمية الضوء التي تتعرض له، على عكس الزجاجة الشفافة فهي تساعد على كسر روابط الروائح وتحللها بشكل أسرع.

تجفيف البشرة من الماء

ينصح بالاستحمام أولاً ومن ثم التأكد من تجفيف الجسم بشكل كامل تمامًا، لأن الجسم الرطب لا يساعد على التصاق رائحة العطر بجسمك.

توقيت وضع العطر

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ينصح الخبراء دائمًا بوضع العطر مباشرة على الجسم قبل ارتداء ملابسك مباشرة، ومن ثم ارتداء ملابسك الأنيقة، خاصة أن وضع العطر على الملابس مباشرة قد يترك بعض العلامات التي تفسد شكل إطلالتك.

ضع العطر في غرفتك

يخطئ كثير من الرجال عند استخدام العطر وهم داخل الحمام، إذ أن رطوبة الحمام واختلاف درجات الحرارة بشكل سريع يؤدي إلى تغير رائحة العطر والتقليل من فاعليته.

تحديد المسافة

يجب أن تجعل يدك الممسكة بالعطر على مسافة بحوالي 10 أو 17 سنتيمتر من جسمك أو موضع الذي تريد أن تضع عليه، وذلك لضمان قوة تأثيره.

درجة الحرارة

درجات الحرارة المرتفعة من شأنها أن تقلل من تأثير وقوة عطرك، لذا يفضل أن تحتفظ به داخل خزانة صغيرة ذات درجة حرارة معقولة ولا تعرضه للشمس مباشرة.

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