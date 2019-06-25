منها الملابس الكتان.. تجنب حمل هذه الأشياء في حقيبة سفرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

يُعد السفر من أكثر الأمور الحياتية متعة، ووسيلة للتخلص من ضغوط الحياة واستعادة الحيوية والنشاط، لذا فإن التخطيط والتحضير لرحلة جديدة أمر في غاية الأهمية.

التقرير التالي يركز على أشياء رغم بساطتها إلا أنها قد تفسد عطلة تخطط للاستمتاع بها، وفق ما نشره موقع "brightside".

- الملابس الزائدة

يجب أن تخطط وتفكر جيدًا في الفترة الزمنية التي ستقضيها، وعلى أساسها تحدد ما يلزمك من الملابس، وتجنب حمل أي ملابس زائدة ولو على سبيل الاحتياط، لأن ذلك من شأنه إعاقة حركتك أثناء الرحلة.

- المعدات المتاحة

هناك بعض المعدات والأدوات البسيطة المتاحة في جميع المدن، والتي تكون رخصية الثمن، مثل الشامبو الذي يفضل شراءه من البلد الذي ستزور، فربما تجده أقل تكلفة أو لا تحتاجه أصلاً.

- الأطعمة

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فضلاً عن احتمالية فساد الأطعمة داخل حقيبة السفر، أي بلد تزوره يجب أن تستمتع بتذوق الأطعمة التي يشتهر بها، لذا يجب أن تحمل قليل جدًا من الطعام معك.

- الشواحن

يمكن أن تتسبب الشواحن والكابلات الكهربائية في فوضى كبيرة داخل حقيبة السفر خاصة عندما تتشابك، وتأخذ مساحة لا بأس بها من الحقيبة، لذا يفضل استخدام شواحن متعددة المهام، أو ترك جميع الشواحن في المنزل.

- الأشياء ذات قيمة عالية

ينصح دائمًا بتجنب حمل الأشياء الغالية عند السفر، لأن ذلك قد يعرضك لخطر السرقة، كما أنه سيعطي انطباع أنك غني بالقدر الكاف للنصب عليك.

- الأشياء المصنوعة من الكتان

على الرغم من غرابة الأمر إلا أن الملابس الكتان تعتبر من أكثر الأشياء التي تحلم النساء بأن يتركها الرجال خلال الإجازات والعطلات السياحية، وذلك وفقًا لأبحاث أجرتها شركة "سيلفر ترافيل أدفايزرس".​​