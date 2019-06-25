طريقة عمل الباتون ساليه في البيت

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل باتون ساليه بالكمون، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير باتون ساليه بالكمون ثلاثة أرباع كوب ماء. ثلاثة أرباع كوب زبدة. 3 كوب دقيق. ملعقة كبيرة سكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة كبيرة كمون حب. Advertisements لبن. بيضة. فانيليا. ملح. طريقة تحضير باتون ساليه اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح والكمون والزبدة ثم ضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة واتركي العجينة لتتخمر. شكلي العجينة لكرات صغيرة ثم شكليها لأصابع ثم اخفقى البيض مع الفانيليا واللبن وادهني به الباتون ساليه. رشي على الوجه الكمون ثم ادخلى الباتون ساليه الفرن حتى تمام النضج. ​

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