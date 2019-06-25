طريقة تحضير وافل البطاطا

البطاطا من الثمار التي يمكن أن يتم تحضيرها بعدة طرق سواء حلوة أو حادقة، ويقدم موقع "هن" طريقة جديدة لتحضير البطاطا على هيئة وافل. المقادير كوب 1/2 دقيق كوب شوفان 3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر ملعقة صغيرة قرفة رشة ملح طريقة عمل المشبك في المنزل 2 بيضة كوب حليب 1/2 كوب زبادي 3 ملعقة كبيرة زيت جوز هند 1/4 كيلو بطاطا بيوريه Advertisements 2 ملعقة كبيرة عسل أسود صوص شوكولاتة طريقة عمل الأرز المعمر الحلو الطريقة يسخن الفرن على درجة حرارة 180. يخلط الدقيق والشوفان والبينكج بودر والقرفة والملح. يخلط البيض والزبادي والزيت والبطاطا، ويضاف الحليب تدريجيا حتى يتماسك الخليط. يمكن تخفيف الخليط بالحليب. يضاف 2 ملعقة كبيرة من الخليط في قالب الوافل. تخبز لمدة 30 دقيقة. يزين بالصوص والآيس كريم والمكسرات. ​

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