أحيانا ما يصاحب الحمل أمراض أخرى، معظمها يكون مؤقتا، ومن بينها سكر الحمل، الذي تصاب به ما يقرب من 10 ٪ من النساء الحوامل ويكتشفن أنهن مصابات بسكري الحمل في منتصف فترة الحمل، وتشمل أعراض سكر الحمل ما يلي

الشعور بالعطش

قد ترغب الحامل في شرب أكثر مما تفعل عادة. وستشعر بالعطش حتى إذا لم تأكل شيئًا مالحًا أو بذلت مجهودا إضافيا في يوم حار.

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الإرهاق

إذا شعرت بالإرهاق، حتى في وقت مبكر من اليوم، فقد يكون الأمر أكثر من إجهاد الحمل الذي يسبب لك التعب الشديد. اسأل طبيبك عما إذا كنت ستتعرض لخطر الإصابة بسكري الحمل.

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جفاف الفم

قد تجف الفم الجاف جنبًا إلى جنب مع زيادة العطش. قد ترغب في شرب المزيد من الماء للتخلص من الشعور العطري. يمكن أن يكون كلاهما علامات على سكري الحمل

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