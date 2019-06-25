يعاني العديد من الأشخاص، من السلس البولي، الذي يعد واحدا من الاضطرابات التي تصيب الجهاز البولي والمثانة، مما ينتج عنه التبول اللاإرادي.

ويرصد "هن" أعراض السلس البولي بحسب موقع urologyhealth

خروج البول بشكل اندفاعي خلال ممارسة العلاقة الحميمة، هذا ما يسمى بالسلس الإلحاحي.

الإصابة بتسريبات بول صغرى

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فقدان كميات متوسطة من البول بشكل متكرر.

عدم القدرة على إفراغ المثانة بشكل كامل، مما يؤدي إلى تسريبه فيما بعد، ويسمى السلس الفيضي.

خروج البول، خلال القيام بنجهود بسيط كالضحك، السعال، الجري، والسير، ما يسمى بسلس البول الإجهادي.

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