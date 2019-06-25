أعراض مرض الربو

مرض الربو عبارة عن مرض بيتسبب فى ضيق الشعب الهوائية، نتيجة إصابة الشعب الهوائية ببعض الالتهابات نتيجة عوامل مؤثرة: "مثل الأتربة والأدخنة وما شبه ذلك"، ما يؤدى إلى ضيق الشعب الهوائية وشعور المريض ببعض الاعراض

يوضح الدكتور وجدى عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية لـ"هن"، أعراض الربو التنفسي، خلال النقاط التالية:

أعراض الربو التنفسى

- نوبات من الكحة.

- الشعور بألم في منطقة الصدر.

- سماع أزيز "صفارة عند التنفس".

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هذه العوامل تنتج من الاصابات المتكررة بفيروسات الالتهاب التنفسى مثل "حالات الاطفال"، او استنشاق الادخنة أوالاتربة أومواد الكيماوية، وقد تنتج او تحدوث نتيجة بعض العوامل الوراثية وقد يكون "التدخين" سبب فوجودها، تنتج أيضًا بعض الحالات، نتيجة استنشاق بعض الالياف المتناثرة من الحيوانات الاليفة التى يتم تربيتها بالمنازل مثل "القطط والكلاب" او نتيجة فضلات بعض "الحشرات" مثل "الصراصير او حشرات الفراش".

وفى بعض الحالات تؤدى إلى ضيق شديد فى التنفس، ونوبات متكررة من الربو التنفسى تحتاج الى علاج بالتوجه الى أقسام الطوارئ، وقد تحتاج بعض الحالات إلى دخول الرعاية المركزة.

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