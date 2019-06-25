الفشة هى عبارة عن رئتي العجل، تتميز بقيمتها الغذائية العالية، لاحتوائها على كثير من البروتينيات والفيتامينيات، إليكم طريقة عمل الفشة بطريقة شهية: طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت المقادير كيلو من الفشة. ورقتان لورا. ثمرة بصلة كبيرة الحجم. نصف ملعقة كمون. رشة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. قليل من الزيت. Advertisements ملعقة صغيرة شطة (اختياري). 4 حبات حبهان. طريقة التحضير نقوم بغسل الفشة جيدًا بالماء والملح والتخلص من أي روائح كريهة. فى إناء به ماء على نار هادئة، تترك لتغلى، نضيف البصل واللورا والحبهان ورشة ملح ورشة فلفل أسود. بعد أن تغلى المياه نضيف "الفشة" وتترك لكى يتم سلقها ونضجها ساعة تقريبًا. تنزع الفشة من الماء وتوضع في إناء وتترك فى الثلاجة لكي تبرد تماما. تقطع الفشة أصابع طولية، وبعرض 2 سنتيمتر. تُحَمَّر شرائح الفشة في مقلاة كبيرة بها كمية مناسبة من الزيت، حتى تأخذ لونا بنيا شهيا. تقدم الفشة ساخنة ويرش عليها ملح وفلفل أسود وشطة، مع الخبز. ​

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