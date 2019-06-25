تعرف على حقيقة إنقاذ فتاة مخطوفة بالإسكندرية وعلاقتها بفتاة الزقازيق المختفية

عالم "فيس بوك"، ذلك "الكوكب الافتراضي الكبير"، الذي تتابع أخباره خلف شاشتك الصغيرة، منشور يدفعك للضحك، وآخر للمعرفة، ومنشور يجعلك أكثر تأثرًا، وهناك من يحرك دور "المُحقق" بداخلك، تسعى خلف كلماته، محاولًا إيجاد صحتها من عدمها، ولعل المنشورات العاطفية، التي تمس كل ما هو مثير للجدل لها نصيب الأسد، من اهتمامات عامة الشعب بشكل كبير.

فدومًا ما يحرك الرواد كل ما يتعلق بالأمور الجدلية، والمثيرة، كقضايا العنف، التحرش، أو الخطف، يبحثون عن تفاصيلها، أو يتداولون المنشور بشكل كبير كنوع من المساهمة على نشره لأكبر شريحة من المستخدمين.

ومؤخرًا، أثار منشور جدلي، لشاب زعم إنه أنقذ فتاة مجهولة، من محاولة اختطاف بالإسكندرية، جدلًا واسعًا حول مواقع التواصل الاجتماعي.

فتسلسل القصة التي سرد بها "محمد سعيد" الأمر، جعلها قريبة جدًا من عاطفة الرواد، الذين قاموا بنشر الأمر على الفور، حيث بدأ الأمر بنشر صورة بفتاة، دون ظهور ملامحها، أعلى "موتوسيكل" بصحبة شابين، أكد أنهم خاطفيها، قائلًا: في طريقي إلى محل عملي كعادتي، بالقرب من توقيت أذان الظهر، فوجئت بفتاة مغيبة عن الوعي، ورأسها ينحني جانبًا، على ظهر تروسيكل، بالقرب من نفق قناة السويس بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية.

ويتابع: "كانوا ولدين والبنت، المهم جريت وخليتهم ورايا ووقفت العربية بالعرض أول ما لاحظت وجود أمين شرطة وجريت اتكلمت وحكيت ليه الموقف بالتفصيل".

وبعد أن التقى بأمين الشرطة، أبلغه بما رآه من وضع مخيف على "البنت المخطوفة" في أوقات النهار، مضيفا: "أمين الشرطة ركب الموتوسيكل بتاعه وطلع وراهم وأنا ركبت العربية وطلعت وراهم والأمين لحد ما وقفهم عند الكوبري، عقبال ما وصلت طبعا أنا من الزحمة لاقيت أمين الشرطة منزل العيال والبنت نايمة على الأرض، اتأكدت أن خلاص كدا الحمد لله البنت دي كدا في بر أمان".

الشاب يؤكد صحة كلامه لـ "هُن":

بالتواصل مع صاحب المنشور، أكد "سعيد" إنه حاول توثيق الواقعة، بتلك المادة المصورة، لكي يثبتها أمام الجميع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف صاحب المادة المصور لـ "هُن" إنه لا يعلم بصحة تحرير محضر أو لا، خاصة إنه ذهب على الفور لعمله، وترك الأمر لأمين الشرطة، الذي تدخل لإنقاذ الفتاة، وإن الأمر انتهى بالنسبة له، عند إنقاذ الفتاة المخطوفة.

مصدر أمني: لا صحة للواقعة

نفى مصدر أمني، ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام شاب على إنقاذ فتاة، حاول شخصان اختطافها، مؤكدا أن تلك الواقعة لا يوجد لها أي دليل داخل أقسام الشرطة، فالشخص الذي حكى الرواية أكد أنه كان يوجد أمين شرطة، وجرى الإمساك بهما بقسم شرطة محرم بك، وهذا أمر غير صحيح، فلا يوجد محضر بالقسم ولم يجرِ تسليم أي فتاة ولا إلقاء القبض على أي أشخاص بكوبري محرم بك.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الوطن"، أن الجهات الأمنية تحاول الوصول لصحة الواقعة خاصة مع عدم وجود لها أي دليل غير رواية الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي فلا يوجد أي محضر أو بلاغ بثلاثة أقسام شرطة واقعة بنطاق الكوبري ولا يوجد أمين شرطة سلم شباب أو فتاة لأي قسم.

وأكد أن كل ما يكتب عارٍ تماما من الصحة وجارٍ التأكد من الفتاة التي ذكر اسمها في البوست المنشور.

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فتاة الزقازيق المختفية.. فصل جديد في الأمر:

مطاردة لا تتعدى دقائق أسفرت عن إنقاذ الفتاة "المخطوفة" من بلدتها في الزقازيق، والتي تدعى رضا محمد الفولي، الطالبة بالثانوية العامة، حيث أثير نبأ خطفها بين أهلها قبل أيام، أثناء طريقها إلى درس الفيزياء: "والحمد لله رجعت لأهلها".

فصل جديد في الرواية التي لم تنتهِ بعد، حيث ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة، بل ومظهر الفتاة، بطالبة الثانوية العامة، رضا الفولي، التي أوضحت العديد من المنشورات خلال الأيام السابقة، أنها تغيبت عن منزلها، منذ أيام، الساعة 12 ظهرًا لحضور درس الفيزياء بالقومية بمدينة الزقازيق، ولم تعدـ ولم يجدها أهلها، مطالبين بالاتصال بأسرتها إذا تعرفوا على صورتها، التي أرفقوها مع المنشور.

ولأن الأمر كعادته يحمل الثواب أو الخطأ بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون صور الفتاة مؤكدين أنها عادت لمنزلها، ولأهلها عقب إنقاذها.

والدة فتاة الزقازيق: "بنتي مركبتش موتوسيكلات مع شباب"

بتلك الكلمات نفت "أم رضا" والدة فتاة الثانوية العامة المختفية، إن ابنتها هي من تداول صورتها على "الموتوسيكل" قائلة: "أه بنتي اختفت فعلًا وكانت في إسكندرية، لكن مش هي دي".

وتابعت خلال حديثها لـ "هُن": "واحدة الله يسامحها خلتها تروح معاها إسكندرية، لكن ولاد الحلال ركبوها من الشاطبي، للزقازيق، وأنا بنتي متخطفتش، ومركبتش موتوسيكلات مع شباب".

آراء ريما تحمل بعض الانتقادات، وروايات غير مكتملة، لم تُحسم بعد، إلا أن باتت الشائعات رائجة، على منصات "فيس بوك".

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