أول مصرية تقود طائرة طويلة المدى: "مهنة شاقة.. وعدد الفتيات قليل"

قالت ماجدة مالك، أول مصرية تقود طائرة طويلة المدى، إن مصر بها 20 كابتن طيار من النساء، وهذا العدد قليل للغاية عند مقارنته بنظيره من الرجال في مصر، مرجحة أن قلة عدد الفتيات العاملات في هذا المجال يرجع إلى عدم معرفة الفتيات بهذه المهنة.
وأضافت "مالك"، خلال حوارها في برنامج "أنبوكس"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنها تقود طائرة من طراز بوينج 777، وهي طائرة من الطراز العريض ولذلك تستطيع أن تسافر مسافات كبيرة من 11 إلى 12 ساعة، وتستطيع نقل أكثر من 350 راكبا.
وأوضحت أن مهنة الطيار تعتمد على شقين، نظري وعملي، و80% من الشق من الشق العملي يعتمد على الموهبة وحب المهنة كونها مهنة شاقة.
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