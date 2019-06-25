الامارات | «مالح وصيد بحري».. يحتفي بالمهن البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مالح وصيد بحري».. يحتفي بالمهن البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً فعاليات «مهرجان المالح والصيد البحري 2019»، الذي تنظمه بلدية دبا الحصن في ميناء المدينة الفاضلة، للعام السابع على التوالي، بمشاركة 15 جهة حكومية وعدد من المحال التجارية والأسر المنتجة.

ويزخر المهرجان، الذي يعتبر من أهم الفعاليات المتخصصة في صناعة المالح على مستوى الدولة والمنطقة في موسمه الجديد لهذا العام، بالعديد من الأنشطة التراثية والتوعوية والترفيهية المشوقة والجاذبة، التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، ومن جميع الفئات العمرية.

ويقام المهرجان، الذي يهدف إلى الاحتفاء بسلسلة المهن والصناعات البحرية العريقة التي مارسها أبناء الإمارات، والحفاظ على أحد جوانب الموروث الشعبي للدولة، في صالة مكيفة، أنشئت خصيصاً لاحتضان الحدث الذي يستمر على مدى أربعة أيام متواصلة.

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ودعا مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب عبدالله صفر، محبي الأجواء التراثية الأصيلة إلى زيارة المهرجان، للاستمتاع بفعالياته المتنوعة، والتعرف إلى الموروث البحري الإماراتي، وما يرتبط به من صناعات غذائية وحرفية، شكّلت على مدى قرون مصدر رزق ومعيشة لشريحة كبيرة من سكان المنطقة.

ويتضمن المهرجان في موسمه السابع عدداً من الفعاليات التي تسلّط الضوء على الحرف البحرية وأدوات الصيد التقليدية، إلى جانب تقديم العديد من العروض الفنية والأهازيج التراثية، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش التدريبية على صناعة المالح وتقطيعه وفق أفضل المعايير الصحية.