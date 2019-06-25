الامارات | أفراح الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم علي حمد سالم الكعبي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجليها، عبدالله إلى كريمة عبيد سعيد عبيد الكعبي، وعبيد إلى كريمة سيف حمد سالم الكعبي. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في مدينة العين، وسط مشاركة فرق الفنون الشعبية والتراثية، عدد من الشخصيات والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من المهنئين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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