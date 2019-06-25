الامارات | 3 باحثين سوريين يطوّرون طريقة بسيطة لاستخلاص الحمض النووي من الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 باحثين سوريين يطوّرون طريقة بسيطة لاستخلاص الحمض النووي من الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر باحثون عرب طريقة بسيطة وسريعة لاستخلاص الحمض النووي من الدم، تفيد في إجراء الفحوص البيولوجية للإنسان.

وأطلق فريق الباحثين السوري، المكوّن من: إبراهيم الشعار، ومحمد فادي أفندي، وأسماء المحمود، على الطريقة الجديدة اسم «شام»، وسجلوها رسمياً في مكتب براءات الاختراع السوري، التابع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، باعتباره الجهة الوحيدة في سورية المخولة منح براءات الاختراع.

وقال الشعار في حديث خاص لمرصد المستقبل، إن «التجارب التي أجريناها على الطريقة الجديدة أثبتت نتائج جيدة جداً من ناحية تركيز ونقاوة الحمض النووي المعزول، مقارنة بالطرق الأخرى، فضلاً عن عدم استخدام مواد خطرة وسامة، مثل (الفينول)، كما هو متبع في الطرق التقليدية، وهي كذلك طريقة مناسبة لإجراء الكشوفات الجزيئية المعتمدة على الحمض النووي، وبشكل خاص المتعلقة بتفاعلات بي سي آر، التقنية الرامية إلى مضاعفة إنتاج الحمض النووي في المختبر، وإجراء فحوص وتجارب عليه».

وقال محمد أفندي لمرصد المستقبل «سمَّينا الطريقة الجديدة، (شام)، تيمناً بالحروف الأولى لأسماء الفريق البحثي، واعتمدنا في طريقة شام على درجة الحرارة ودرجة الحموضة، وأظهرت النتائج قدرة طريقتنا على استخلاص الحمض النووي من الدم بكلفة مادية منخفضة، ومدة قصيرة لا تتجاوز بضع دقائق».

وأشارت أسماء المحمود، في حديث لمرصد المستقبل، إلى أن «التجارب تضمنت مقارنةً بين ثلاث طرق لاستخلاص الحمص النووي من الدم، هي طريقة (الفينول كلوروفورم)، وطريقة استخدام (الكيتات) التجارية المجهزة، وطريقتنا الجديدة (شام)، التي امتازت بعدم الحاجة إلى فصل مكونات الدم عن بعضها لعزل المادة الوراثية».

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ووسط جملة من المعوقات يأمل الفريق الحصول على دعم المستثمرين، في وقت مازالت فيه ريادة الأعمال في سورية في طور تشكلها، لترى طريقتهم النور، وتُعتمَد في مخابر الجامعات والمراكز الصحية والبحثية.

وسبق أن حصل إبراهيم الشعار، الباحث في الهيئة العامة السورية للتقانة الحيوية، على أربع براءات اختراع في مجال المتممات الغذائية والمواد الدوائية؛ منها تحضير مادة دوائية مضادة للسرطان.

- الطريقة الجديدة

أثبتت نتائج جيدة

جداً مقارنة بالطرق

الأخرى.