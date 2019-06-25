الامارات | بوليوود باركس دبي يستعد لاستقبال كونال كامرا

شكرا لقرائتكم خبر عن بوليوود باركس دبي يستعد لاستقبال كونال كامرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد بوليوود باركس دبي، المتنزه المستوحى من بوليوود ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، لاستضافة نجم الكوميديا الأكثر شهرة في الهند كونال كامرا، بتاريخ 12 يوليو المقبل.

ويُعدّ كونال أحد أكثر المؤدين الكوميديين شهرة في الهند، ويتميز بأسلوبه الفكاهي الخاص وحضوره اللافت، ويعد بودكاست «شات أب يا كونال!» أحد أكثر أعماله شهرة التي حازت إعجاب الجماهير. ويستعد حالياً لتقديم أعماله على مسرح راج محل في بوليوود باركس دبي، الذي يتميز بتصميمه ويمتد على طابقين ويشمل منطقة خاصة في الطابق العلوي.

وبعد عمله في مجال الإعلانات لمدّة ثمانية أعوام، بدأ كونال تقديم العروض الكوميدية في عام 2013، وانطلق بمسيرته المهنية في هذا المجال ليحتل مكانته كأحد أبرز نجوم الكوميديا في الهند، حيث أصبح اليوم يقدم عروضه الخاصة على أشهر المسارح الكوميدية، ويمتلك شريحة واسعة من المعجبين. ويعتبر بوليوود باركس دبي أول متنزه ترفيهي، والوحيد في العالم، الذي يقدم ألعاباً سينمائية شيّقة ومعالم جذب فريدة مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود، حيث سيحظى الضيوف بفرصة مقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود، مثل شاه روخ خان وأميتاب باتشان. كما يقدم المتنزه مجموعة من العروض الترفيهية المتجولة المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص يومياً.