الامارات | 30 لحظة تاريخية في معرض صور التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لحظة تاريخية في معرض صور التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الغاليريا في جزيرة المارية في أبوظبي، تمديد معرض الصور الفوتوغرافية الذي يقيمه بالتعاون مع الأرشيف الوطني، احتفاءً بـ«عام التسامح»، وذلك لغاية ١٥ أغسطس ٢٠١٩.

ويقدم المعرض صوراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، خلال 30 لحظة من اللحظات التاريخية في تاريخ تطور الدولة، حيث يتضمن المعرض عدداً كبيراً من الصور التي تُعرض للجمهور للمرة الأولى. ويوثق المعرض صوراً لفترة تتجاوز العقدين، وتمتد بين عامي 1965 و1990، ويلقي الضوء على القيم الأساسية التي يمثلها «عام التسامح»، مثل روح التعايش بين الثقافات، وإثراء المجتمع. وفي التفصيل، شكر نائب رئيس شركة مبادلة للاستثمار علي محمد أمين فكري، الأرشيف الوطني، منوهاً بأن «استجابة المجتمع للمعرض كانت رائعة. وعقب النجاح الذي تكلل به معرض الصور خلال (عام زايد) في عام 2018، يركز معرض (عام التسامح) على قيمة التعايش بين الثقافات، والتي أدت دوراً كبيراً وبالغ الأهمية في تطور دولة الإمارات، ويشرّفنا أن نستضيف معرضاً كهذا، يحمل في طياته مثل هذه المعاني السامية».

من جهتها، قالت مديرة إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني بالإنابة، حسنية العلي «إن مشاركة الأرشيف الوطني في هذا المعرض تفتح نافذة على العديد من الصور التاريخية التي توثق جهود القائد المؤسس وهو يرسم ملامح مجتمع الإمارات، ويتوّجه بتطلعاته السامية، وبقيم الإنسانية التي تزيده ترابطاً، وترفع منزلته بين جميع دول العالم».

ويقام معرض التسامح بالتعاون مع الأرشيف الوطني في الطابق الأول في قسم لكجري وداينينغ كولكشن من الغاليريا، وهو يكمّل باقة الاحتفالات والفعاليات الأخرى التي يستضيفها الغاليريا كل عام، مثل مهرجان الشتاء، واحتفالات رأس السنة الصينية، واحتفالات رأس السنة التي تجعل منه وجهة المجتمع الممتازة. ويضمن افتتاح القسم الجديد من الغاليريا في الرابع من سبتمبر حجماً أكبر للفعاليات والاحتفالات في قلب أبوظبي، ومزيداً من فرص تناول الطعام والتسوق.