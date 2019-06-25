الامارات | شركاء «مفاجآت دبي»: حدث استثنائي غيَّر مفهوم السياحة الصيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن شركاء «مفاجآت دبي»: حدث استثنائي غيَّر مفهوم السياحة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انطلاق الدورة الـ22 من مفاجآت صيف دبي، تتكاتف جهود الشركاء الاستراتيجيين لهذا الحدث، لتقديم توليفة مميزة من الفعاليات والعروض، التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات السياحة والتسوق في المنطقة والعالم.

وأكد شركاء مفاجآت صيف دبي أهمية هذا الحدث الترفيهي الاستثنائي على مستوى المنطقة، والذي أسس لمفهوم جديد في الفعاليات والسياحة الصيفية.

وتضم قائمة الشركاء: بنك رأس الخيمة الوطني، وماستركارد، وطيران الإمارات، وإعمار مولز (دبي مول)، وماجد الفطيم العقارية، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وسوق التنين 1، وسوق التنين 2)، والزرعوني (ميركاتو)، وسوق دبي الحرة، وإينوك، وميراس، واتصالات.

Advertisements

وتستمر مفاجآت صيف دبي هذا العام حتى 3 أغسطس، وتشهد برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية على مدى ستة أسابيع، وتتيح المفاجآت الفرصة للزوار والمقيمين للتسوق بأفضل الأسعار، والاستمتاع بالعروض الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة. وتعد مفاجآت صيف دبي جزءاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي يضم أهم مهرجانات تجارة التجزئة، والتخفيضات الكبرى، وتجارب التسوق الحصرية، وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز إسهام قطاع التجزئة في اقتصاد دبي.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.