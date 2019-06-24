ميريام فارس وكارول سماحة تفتتحان مهرجان موازين بأجمل الاطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 11:36 مساءً - بدأت فعاليات مهرجان موازين للموسيقى في مدينة الرباط بالمغرب وكانت كل من ميريام فارس وكارول السماحة أولى الواصلات الى المهرجان لتشاركا في حفل الافتتاح، وقد شاهدناهما في اطلالات مميزة تألقتا بها على المسرح وخارجه.. واليك التفاصيل.



ميريام فارس متألقة في فستان من ديور:



حضرت ميريام فارس المؤتمر الصحفي الذي أُقيم على هامش مهرجان موازين في اطلالة رائعة نسقت فيها فستاناً باللون الأسود من “ديور” Dior مصنوعاً من قماش التول بقصة الكورسيه من الأعلى مع التنورة الكلوش المستوحاة من فساتين الخمسينات، وقد أكملت اللوك بصندل كعب عالي أسود وحقيبة يد من الجلد باللون الأحمر بتصميم عصري.

ميريام فارس متألقة في فستان من ديور





فستان باللون الأصفر تألقت به ميريام فارس على المسرح:



اطلالة أُخرى مميزة اعتمدتها ميريام فارس في مهرجان موازين في فستان من التول أيضاً لكن هذه المرة كانت الاطلالة على المسرح ولون الفستان كان أصفر مشرقاً، تصميمه أنثوي وناعم حدّد الخصر بحزام عريض وتنورته منفوشة. وقد أكملت اللوك بأقراط لافتة.

فستان باللون الأصفر تألقت به ميريام فارس على المسرح







كارول سماحة في اطلالة راقية في مهرجات موازين:



أما كارول سماحة فقد أطلت على مسرح موازين في اطلالة راقية اختارت فيها فستان سهرة باللون الأبيض حمل توقيع “أزي أند أوستا” Azzi & Osta تصمميه مميز بقصة الكتف الواحدة، ومحدد الخصر بحزام عريض وقد زينته الكشاكش بطريقة لافتة، وأكملت اللوك بصندل ميتالكي كعب عالي ومجوهرات ماسية براق.

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كارول سماحة في اطلالة راقية في مهرجات موازين





شاهدي كيف افتتحت كل من ميريام فارس وكارول سماحة مهرجان موازين 2019 بأجمل الاطلالات.

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