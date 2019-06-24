حقائب كلاتش بتصاميم عصرية تليق بالإطلالات الكاجوال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 11:36 مساءً - لا يمكنك حسم خيارك فيما يتعلّق بموديلات الحقائب؛ فعليك التغيير دائمًا من صيحة إلى أخرى؛ لكي تتناسب مع إطلالتك. سوف نلقي الضوء على صيحة الحقائب الكلاتش، وكيف يمكنكِ تنسيقها، بالأسطر التالية:



1- الكلاتش المشكوك

الكلاتش المشكوك

يتناسب الكلاتش المطرّز أو المشكوك مع إطلالتك الصيفية؛ إذ يمكنك تنسيق هذا الكلاتش مع فستان صيفي من اللون الأبيض وصندل مسطّح.



2- الكلاتش الجلد

الكلاتش الجلد

يلائم الكلاتش من صيحة الجلد إطلالة بالأزياء الرسميّة، لذلك نسّقي الكلاتش الجلدي مع إطلالة البدلة الرسميّة أو فستان ميدي ناعم.



3- الكلاتش بنقشات

الكلاتش بنقشات

من تحب إطلالة الألوان المتداخلة؛ سوف يعجبها هذا الموديل من الكلاتش بالتأكيد. نسّقي الكلاتش بنقشات مع إطلالة من لون موحّد؛ لإبراز ألوانه. اختاري «فستان دنيم» قصيراً مع الكلاتش بنقشات لإطلالة أنثوية بامتياز.



4- الكلاتش الرسمي

الكلاتش الرسمي

لا يخلو الأمر من مناسبات رسميّة خلال فصل الصيف، كالمناسبات والأعراس وحفلات الكوكتيل، لذا اختاري الشنطة الصغيرة من موديل الكلاتش لهذا النوع من الإطلالات، يمكنك تنسيق حقيبة الكلاتش هذه مع فستان من اللون الأسود أو الأبيض وحذاء المول.

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5- الكلاتش الخشب

الكلاتش الخشب

من صيحة القش إلى صيحة الخشب، نسّقي حقيبة الكلاتش من موديل الخشب لإطلالة صيفيّة بامتياز، حيث يمكنكِ اختيار فستان من قماش اللينين بأزرار، مع حزام يضمّ الخصر من اللون نفسه والحقيبة نفسها.

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6- الحقيبة البراند

الحقيبة البراند

تذهب معظم السيّدات إلى اختيار حقيبة من دار أزياء عالمية لإطلالة أنيقة راقية، لذلك ننصحك باختيار حقيبة الكلاتش من دار الأزياء العالمية «لويس فويتون» مع فستان ميدي وحذاء مفتوح بكعبٍ عالٍ.

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7- الكلاتش المنفّخ

الكلاتش المنفّخ

راجت صيحت الأزياء الفضفاضة والمنفّخة، كالجاكيت المنفّخ وغيره، فشاهدنا أيضاً رواج تلك الصيحة فيما يتعلّق بموديلات حقائب اليد.

نسّقي هذا الموديل من حقيبة الكلاتش، مع فستان من ألوان زاهية تناسب أجواء الصيف الحار، وحذاء مسطّح من لون مختلف.

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