إطلالات تناسب المحجبات من مجموعة ريزورت 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 11:36 مساءً - مجموعة «ريزورت»، أو أزياء «الكروز» لعام 2020، كانت مميزة بشكل كبير، فكل دار انفردت بتصاميم تميزها بطريقة ملحوظة، حتى أصبحت لدينا مجموعة متنوعة من التصاميم المختلفة، التي تلبي رغبات واحتياجات كثير من الصبايا.

واليوم سيكون حديثنا عن التصاميم المحتشمة، التي تناسب الفتيات المحجبات، سواء مع الأكمام الطويلة، أو الجاكيت، مع التنانير التي تغطي كل الجسم، وغيرها من التفاصيل، اخترناها لكِ.



البليزر الطويل مع التنانير المكسرة من مجموعة Gabriela Hearst

البليزر الطويل مع التنورة من Gabriela Hearst



لفتنا هذا «اللوك» الأنيق من البليزر ذي التصميم المميز منGabriela Hearst «غابرييلا هيرست»، مع التنورة المخرمة باللون الأسود، لإطلالة مثالية للصبية المحجبة، فقط كل ما ستحتاجين إليه هو بطانة من نفس اللون للتنورة.

نسقي معها حجاباً باللون الأبيض، أو النود، لإطلالة محايدة، ولتظلي محافظة على اللمسة الكلاسيكية للوك ككل.



الفساتين مع الأكمام الطويلة أساسية بمجموعة الريزورت

الفساتين الطويلة مع كسرة البيليسيه من Coach كوتش



لاحظنا اعتماد الكثير من بيوت الأزياء، خلال مجموعة الكروز لعام 2020، على الفساتين المحتشمة مع الأكمام الطويلة، والتي تعد أنسب خيار للصبية المحجبة، كالفستان المخطط بالطول من Jil Sander «جيل ساندر» المناسب لأجواء الصيف.

والفستان باللون الأبيض المحايد من مجموعة Gabriela Hearst «غابرييلا هيرست»، نتوقع أن نشاهده في عالمنا العربي من قبل النجمات والفاشينيستات، فهو من التصميمات المميزة، خاصة التي تبرز جمال وقوام الصبية العربية، خاصة مع الكسرات ذات التصميم الهندسي.



البناطيل العالية الواسعة من دار البناطيل الواسعة عالية الخصر من Khaite

البناطيل الواسعة عالية الخصر من Khaite



لإطلالة عصرية، يمكنكِ اعتماد هذا اللوك بالكامل، من البناطيل الواسعة عالية الخصر من Khaite، مع البنطلون الواسع عالي الخصر، وجاكيت طويل بنفس اللون الأبيض، لإطلالة تجمع بين النمط العصري والكلاسيكي، ونسقي معه إحدى الدرجات الأساسية المحايدة، الأبيض أو الأسود، للمسة أنيقة.



الجمبسوت الواسع من Givenchy جيفنشي

الجمبسوت الواسع من جيفنشي



أعجبنا الجمبسوت الواسع، المستوحى من ملابس الرحالة والسفاري لمجموعة «جيفنشي»، وهو مناسب كإطلالة عملية ومريحة للصبية المحجبة، من الممكن أن ترتديه كما هو بمفرده مع حزام الخصر، أو تعتمدي معه الجاكيت الجينز.

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