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شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بأحدث صورها خلال استمتاعها بالصيف على أحد شواطئ البحر.
ونشرت "السباعي" صورها وهي نائمة على الرمال، رافعة قدميها، وتخفي ملامح وجهها بقبعة كبيرة، معلقة على الصور: "الاسترخاء على الشاطئ".
وتلقت الفنانة الشابة، الكثير من تعليقات متابعيها، منها: "أنتِ سكر"، و"ما كفاية بقى يا لوجي"، و"هاتي وشك بقى".
يشار إلى أن الفنانة ناهد السباعي، شاركت في السباق الرمضاني 2019 بمسلسل "الزوجة 18"، وهو من بطولة حسن الرداد، وشيماء سيف، وسلوى خطاب، ومحمود البزاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ناهد السباعي ترتدي المايوه على البحر.. ومتابعوها: "كفاية بقى يا لوجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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