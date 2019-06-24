استشاري نساء وتوليد يوضح قدرة الفتاة المعاقة ذهنيا على الزواج

واقعتي اغتصاب تعرضت لهما فتاتين من ذوي الإعاقة، كانت الأولى في منطقة الكونيِّسة بحي العمرانية، حينما احتجز المتهم الذي هتك عرضها بالقوة طيلة شهر كامل، بينما الواقعة الثانية كانت في منطقة شبرا الخيمة حينما خرجت الفتاة التي تعاني من قصور ذهني، من منزلها، لتواجه هي الأخرى المصير ذاته.

ربما اختفلت تفاصيل الواقعتين، لكن تشابهت النتيجة القاسية، وفي محاولة للخروج من التهمة المنسوبة للمتهمين، ترددت بعض الأنباء حول زواج المتهم في قضية اغتصاب فتاة الطالبية، وإخلاء سبيله من النيابة، لكن خرج المجلس القومي للطفولة والأمومة في بيان له، لينفي زواج المتهم من المجني عليها.

ورغم نفي المجلس القومي للطفولة والأمومة زواج الفتاة، لكن اختلف البعض حول قدرة الفتيات المعاقات من ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنيًا على الزواج من الناحية الجنسية.

Advertisements

ومن جهته، أوضح الدكتور خالد النمرسي، أستاذ طب النساء والتوليد والعقم، وزميل الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد، أن الفتاة المعاقة ذهنيًا التي تعاني من تأخر عقلي، مثلها مثل سائر الفتيات، من الناحية الطبية والفسيولوجية.

وأوضح "النمرسي" في حديثه لـ"هن"، أن الإعاقة الذهنية لا تؤثر على الجهاز التناسلي والناحية الجنسية، إلا إذا أثرت الإعاقة على الغدة النخامية، التي تؤثر على المبيض والهرمونات التي ينتجها، أو ما يؤثر على الرحم وعملية الولادة.

واستطرد أستاذ طب النساء والتوليد، أن الفتاة التي تعاني من إعاقة ذهنية، تستطع الزواج، ولا شيء يمنعها من ذلك، فهي لديها الرغبة الجنسية، كما أنها تستطيع الإنجاب ما دام الجهاز التناسلي لديها لم يتأثر بالإعاقة.

​