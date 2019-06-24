هيئة الطيران السعودية تحتفل بأول فتاة طيار تحلق في أجواء المملكة

"كأول فتاة سعودية تعمل بشركة طيران وطنية.. ياسمين الميمني تحلّق في أجواء المملكة"، عبارة قصيرة نشرها الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني السعودية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، يحتفل فيه بأولى الرحلات الرسمية للكابتن ياسمين الميمني، أول فتاة تعمل بشركة طيران وطنية في المملكة العربية السعودية.

واحتفلت الهيئة ممثلة في إدارة مطار حائل الدولي وشركة "نسما" للطيران، بأول رحلة رسمية لمساعد طيار فتاة سعودية الجنسية، الكابتن ياسمين الميمني، التي حلقت في أجواء المملكة في أول رحلة رسمية لها بين مطاري حائل الدولي، والأمير نايف بن عبدالعزيز في القصيم، ومطاري حائل الدولي والأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك، حسبما أفاد الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

قادت الميمني، 29 عاما، طائرة تجارية كمساعد طيار، لتكون بذلك أول فتاة سعودية تقود طائرة تجارية بوظيفة مساعد طيار بشركة "نسما" للطيران.

كانت شركة "نسما للطيران" أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول على وظيفة مساعد طيار بالشركة، وتقدم لها أكثر من 57 شخصا، بينهم فتاتين، لاختبار القبول في أول دفعة من برنامج الطيارين الجدد، وتم قبول 11 شابًا، بينهم ياسمين الميمني.

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وحسبما جاء في الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، خضع الطيارون بعد قبولهم إلى تدريب مقسم على أربع مراحل: الأولى كانت تدريب أرضي تأسيسي في أكاديمية الأمير سلطان بجدة، الثانية للتدريب على طائرة بأكثر من محرك، والتعامل مع طواقم متعددة، الثالثة كانت تدريب أرضي على طائرة ATR 72- 600 في مركز التدريب التابع لشركة نسما للطيران بمدينة حائل، والمرحلة الرابعة تتمثل في التدريب على جهاز المحاكاة التشبيهي لطائرات ATR72-600 في مدينتي جاكرتا ومدريد.

الميمني حاصلة على رخصة طيار خاص من الأردن، وأكملت تدريباتها في أمريكا بـ300 ساعة تدريب، وحصلت على رخصة طيار تجاري "CPL"من أمريكا.

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