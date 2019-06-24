تكبره بـ 12 عاما.. "حانوتي" يغتصب سائحة يابانية في المغرب

كانت تتجول بين معالم المغرب السياحية، حينما ظهر أمام السائحة اليابانية، شاب عشريني، يعمل بإحدى الشركات الخاصة لنقل الموتى في مدينة فاس، فبدأ يرافقها ويُعرِّفها بالمعالم الدينية والسياحية.

اطمأنت السائحة القادمة من طوكيو، للشاب العشريني، حتى نجح في استدرجها إلى منزله، وهناك حاول إقامة علاقة جنسية معها، لكنها رفضت وحاولت الخروج من المنزل، لكنه اعتدى عليها جنسيًا بالإكراه.

Advertisements

وتقدمت السائحة اليابانية، التي تكبر الشاب بـ12 عامًا، ببلاغ إلى شرطة مدينة فاس، بحسب ما ذكرته "الجريدة 24" المغربية.

وأمر النائب العام بإيداع الشاب العشريني سجن "بوركايز"، إلى حين تقديمه أمام القضاء، الإثنين المقبل، بتهمة هتك عرض امرأة بالعنف.

​