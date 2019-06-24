إيلي فارس: هند رستم كانت السباقة باتباع الموضة.. وهذه مقاساتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتخذ مهرجان "الزمن الجميل"، الذي نظمه الدكتور هراتش سغبزريان، هذه السنة خطوة مميزة، سعى من خلالها إلى تكريم النجمة الراحلة هند رستم من خلال تنظيم عرض أزياء خاص بفساتين كانت ارتدتها سابقًا في عدد من الأعمال السينمائية.

وتحدث مصمم الأزياء إيلي فارس لـ"فوشيا" عن عدد الفساتين التي استخدمها خلال العرض، والتي كانت هند رسم ارتدتها خلال التمثيل، إضافة إلى القصّات والألوان والأقمشة التي اعتمدها في الفساتين، وكذلك مقاساتها التقريبية.

التفاصيل عبر الفيديو التالي: