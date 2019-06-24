الامارات | إحتضان آنجي علي لمعتصم النهار يثير أزمة!

شكرا لقرائتكم خبر عن إحتضان آنجي علي لمعتصم النهار يثير أزمة! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب الممثل السوري معتصم النهار بأزمة كبيرة للإعلامية المصرية إنجي علي، حيث هاجمها المتابعون بعد نشرها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو إنتقدوا فيه ما وصفوه بالإستقبال المبالغ فيه وإحتضانها له بحرارة وذلك قبل لقائها معه في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم" مؤخراً، بحسب ما ذكر موقع "الفن".
وبعد الإنتقادات اللاذعة، قامت الاعلامية المصرية بحذف الفيديو عن صفحتها الخاصة، لكنّه كان قد إنتشر بكثرة على باقي الحسابات. ومقابل هذا الهجوم الكبير، دافع البعض الآخر عنها، معتبرين أنّه ردّ فعل عفوي، مؤكدين أنّ منتقديها يقف وراءهم عقل متخلف وحجري.
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