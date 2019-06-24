ريهانا.. وزنها في ازدياد وأناقتها في تراجع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 07:38 مساءً - لطالما اعتبرت ريهانا Riahanna أحد أكثر نجمات هوليوود أناقة وأيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي وهذا ما جعلها تطلق علامة تجارية مؤخراً تحمل اسم “فنتي” Fenty لكن المفارقة هو أن منذ أن اتجهت ريهانا Rihanna نحو عالم تصميم الأزياء واطلالاتها في تراجع مستمر ومؤخراً انحدر ذوقها بشكل كبير وشاهدناها في تنسيقات أزياء كارثية واليك بعض الأمثلة.



ريهانا في تنسيق في بنطلون الجينز:



شاهدنا ريهانا Rihanna في مدينة نيويورك في أحد المشاوير الصباحية وقد نسقت لوك كاجوال اتسم بالأسلوب الفوضوي وكان عبارة عن بنطلون جينز باللون الأزرق نسقت معه تيشرت قطنية باللون الأبيض مزينة بالتول البنفسجي وأكملت اللوك بحذاء كعب عالي من البلاستيك الشفاف مزين باكسسوار من الكريستال وحقيبة يد من الريش باللون البنفسجي.

ريهانا في تنسيق في بنطلون الجينز



فستان حرير باللون الفوشيا اختارت ريهانا:



لأحد المشاوير المسائية شاهدنا ريهانا Rihanna وقد اختارت فستان قصير من قماش الحرير باللون الفوشيات القوي، وقد نسقت معه صندل كعب عالي من نفس اللون أيضاً، وحقيبة يد صغيرة من الجلد الأبيض وزينت اللوك بأقراط وسوار ماسي كبير مرصع بحجر أخضر ونظارات شمسية بتصميم شبابي.

فستان حرير باللون الفوشيا اختارت ريهانا





تنسيق كاجوال باللونين البيج والأبيض:



اعتمدت ريهانا Rihanna لافتتاح متجرها المؤقت في باريس لوك شبابي جمع بين الأسلوب الكاجوال والأسلوب الأنيق حيث اختارت تنورة قصيرة مع تيشرت قطنية باللون الأبيض ومن فوقهما معط خفيف باللون البيج وأكملت اللوك بصندل كعب عالي ونظارات شمسية بتصميم عصري.

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تنسيق كاجوال باللونين البيج والأبيض





شاهدي صور اطلالات ريهانا Rihanna ولاحظي معنا التراجع الكبير في أناقتها.

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