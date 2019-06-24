أفكار لتنسيق الأزياء المقلّمة بحسب شكل جسمِك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 07:38 مساءً - الأزياء المقلمة تثير الإحساس بالصيف، وهي إحدى الصيحات المفضلة على الإطلاق، بسبب وجود أفكار عديدة لتنسيقها.

الأزياء المطبعة بخطوط



رغم أنّ الأزياء المقلمة كانت دائمًا كلاسيكية، إلا أنّ هذا الموسم يتجه نحو تنسيقها بأسلوب يكسر الطرق التقليدية المعتاد عليها. يفكر في إدخال خطوط عرضية حادة، أو خطوط رياضية كبيرة الحجم في نقوش عصرية، كذلك، خطوط أفقية ، وخطوط لامعة، أو خطوط رأسية ممتدة بطول الجسم، فكل ستايل من السابق يضيف لاطلالتكِ أسلوبًا رائعًا.

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نصائح لتنسيق الأزياء المقلمة بحسب جسمِك



1-صاحبات القوام المستطيل

الأزياء المطبعة بخطوط لصاحبات القوام المستطيل

هؤلاء يتميزن بأكتاف متساوية مع البطن ومع الأرداف، بحيث لا تظهر أيّ منحنيات، في هذه الحالة ينصح خبراء تنسيق الأزياء باعتماد خطوط أفقية متفاوتة العرض، تخدع الناظر بوجود منحنيات في القوام.



2- القصيرات

الأزياء المطبعة بخطوط للقصيرات

من الأفضل إذا قررت المرأة القصيرة أن تعتمد الأزياء المطبعة بخطوط، أن تذهب إلى خطوط عمودية رقيقة لإطالة قوامها. يمكنكِ اعتماد الفساتين الصيفية الماكسي والميدي، وإذا كنتِ صاحبة قوام نحيف فلا مانع من تطبيق الخطوط العريضة. العكس صحيح.

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3- القوام الكُمثري

الأزياء المطبعة بخطوط لصاحبات القوام الكمثري

يتميز هذا القوام بأكتاف وصدر نحيف، مع تراكم الدهون في الجزء السفلي وخاصة منطقة الأرداف، في هذه الحالة ستكون الأزياء المزينة بخطوط تُعتبر حلًّا فاعلًا لتقريب تفاصيل القوام. للتوضيح، ينصح خبراء تنسيق الأزياء صاحبات القوام الكمثري باعتماد القطع المطبعة بخطوط عرضية على الجزء العلوي، لإضفاء شعور وهمي بعرض القوام، أما الأزياء المطبعة بخطوط عمودية، فستكون خيارًا مناسبًا للـ بنطلونات والتنانير، لأنها تحد من عرض الأرداف.

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4- قوام التفاحة

الأزياء المطبعة بخطوط لصاحبات قوام التفاحة

هؤلاء تتركز لديهنّ الدهون في منطقة البطن، لذلك لن تكون الخطوط العرضية خيارًا مناسبًا، على عكس الخطوط العمودية الرفيعة التي تموّه بروز البطن تمامًا.

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