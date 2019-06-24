أحذية الفليب فلوب لنزهات الشاطئ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 07:38 مساءً - Flip Flops الفليب فلوب هي القطعة الموجودة في كل المنازل تقريبًا حول العالم، فهي سهلة الارتداء، وتمنح القدمين راحة أثناء الحركة، كما أنها تعد الاختيار المفضل للكثير من الرجال والنساء عند قضاء المشاوير القريبة من المنزل، والأهم عند التوجه إلى الشاطئ.



Flip Flops الفليب فلوب الرجالية

فليب فلوب ملونة



بعد أن بدأنا نشاهد أهم نجوم هوليوود يتنقلون دائماً في الفليب فلوب، ولا يقتصر الموضوع على رحلات الشاطئ فقط، بدأت أهم دور الأزياء العالمية في صنع هذه الأحذية بطريقة عصرية وعملية مريحة، لتمنح مرتديها المزيد من الأناقة.



Flip Flops الفليب فلوب النسائية



بدأت منذ العام المنصرم منصات الموضة تشهد عودة صَيحات صنادل الفليب فلوب المثالية لقضاء الإجازات؛ حيث شهدناها ظهرت بلمسةٍ عصريةٍ عما كانت عليه في التسعينات، خاصة أن بعض التصميمات جاءت بإضافة الكعب العالي إليها.

وكانت علامة كاني ويست، Yeezy، أول علامة تجارية أنتجت صنادل كعب "الفليب فلوب"، حيث شوهدت النجمة الشهيرة كيم كارداشيان وهي ترتدي هذا الحذاء لأول مرة في مارس 2018.

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الفليب فلوب لنزهات الشاطئ



تعتبر أجواء الصيف الحارّة ورحلات الشاطئ مثالية لارتداء أحذية الفليب فلوب المفتوحة، المزينة بالجواهر والخرز، والتي تضفي لمسة عصرية على الإطلالة، إضافة إلى كونها تعطي شعوراً بالراحة وتجمع بين الأناقة والبساطة.



اختيار ألوان الفليب فلوب لنزهات الشاطئ

من الطبيعي أن يكون اختيار لون حذاء الفليب فلوب متناسقاً مع ملابس البحر التي تكون في أغلب الأحيان ملونة بألوان الصيف "أصفر، أحمر، أخضر، برتقالي"، ولكن مؤخراً لم يعد فقط اللون هو الأساس؛ إذ أصبح هناك تصميمات كثيرة ومميزة.

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الفليب فلوب مع الصدف

صيحة صدف البحر المقتبسة من التسعينيات، ظهرت بقوة مؤخراً، حيث إن هذا العنصر البحري في كل أشكاله الرائعة وبتفاصيله الصغيرة بدأ يزين الفليب فلوب.



الفليب فلوب مع الخرز

وهو يضفي رونقاً خاصاً على القدم؛ حيث يبدو وكأنه حذاء مع خلخال في الوقت عينه، وتعدد الألوان فيه يعطيه روحاً عصرية بنكهة صيفية.

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الفليب فلوب التقليدية

ويبقى لشكل الفليب فلوب التقليدي رونقٌ خاصٌ وأساسي بألوانها المختلفة، ما يجعلها رائجة على الدوام ولدى النساء والرجال وحتى الأطفال في نزهات الشاطئ.

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