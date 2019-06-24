كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 07:38 مساءً - عادت أجواء السندريلا، وزمن الفن الجميل مرة أخرى؛ بموضة الفساتين المنقطة أو «البولكا دوت»، والتي تألقت بها كثيرات من «البلوجرز» المحجبات لإطلالة أنثوية ناعمة، مع فساتين بأكمام طويلة، بها الكثير من التفاصيل المختلفة التي تناسب شكل الحجاب.



لهذا، إن كنتِ تحبين التألق بهذه الصيحة المميزة، إليكِ فساتين «البولكا دوت»، أحدث خيارات البلوجرز المحجبات.



الفساتين «البولكا دوت» بالألوان الصيفية مع الكشكشة على الرقبة

فستان من غادة عثمان مع لمسات البولكا على الجيوب والكشكشة



لفتنا هذا الفستان الأنيق؛ بلمسة تجمع بين الكاجوال والكلاسيكية، من المدونة الخليجية «فطامي بو حمد»، باللون الأبيض و«البولكا دوت» بالأسود، مع حزام الخصر الذي أبرز رشاقتها، نسقت معه «كلتش» أحمرَ، وصندلاً بكعب عالٍ أسودَ؛ لتصبح الإطلالة مائلة أكثر للكلاسيكية، ولكن نفس الفستان مع «السنيكرز» أو الصنادل الأرضية المفتوحة؛ سيتحول لـ«لوك» كاجوال من الدرجة الأولى.



«البولكا دوت» على جزء بسيط من الفستان

مي محمد بفستان طويل مع لمسة البولكا دوت



إن كنتِ لا تحبين الفستان بالكامل من «البولكا دوت»، فاختاري هذا الفستان من المدونة «مي محمد» باللون الروز الأنثوي، مع لمسة «البولكا دوت» على الكتفين، للمسة مترفة؛ تمنحك «لوك» أنيقاً لافتاً للأنظار، وهذا الفستان يناسبه أكثر الأحذية المدببة مع الكعب العالي، و«كلتش» مستطيل الحجم باللون الأبيض.



فستان ملون بالكامل بدرجات مختلفة من «البولكا دوت»

علا عبد الحميد بفستان منقط وملون



أعجبنا هذا الفستان، من المدونة المصرية «علا عبد الحميد»، المنقط بالكامل من «البولكا دوت» بأكثر من درجة مختلفة، لإطلالة شبابية وعصرية مناسبة للصبايا المراهقات، نسقت معه شنطة يد طويلة، مع حذاء الميول البرتقالي، إحدى الدرجات الموجودة بلون الفستان.

Advertisements



الفساتين «البولكا دوت» مع لمسة لامعة

البولكا دوت مع لمسة الميتالك من نورهان حسن



الميتاليك أصبح جزءاً أساسياً من التصاميم العصرية للكثير من القطع، فلِمَ لا تختارينه مع هذا الفستان المنقط من المدونة «نورهان حسن»؟! باللمسات المنقطة بحجم كبيرة من الدوائر الفضية على الفستان «البيبي بلو»، ونسقت معه حجاباً باللون الأبيض الثلجي، من إحدى الدرجات المميزة مع درجة الفستان، ولفتنا هذه الحقيبة المدوّرة بألوان «البينك» الأنثوية، لإطلالة لن تضيف لكِ سناً أبداً.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>



للمحجبة: إطلالات عصرية كاجوال اعتمديها أثناء السفر في الصيف

للمرأة المحجبة.. اختاري التوربان لإطلالة عصرية

كيف تبرزين جمال خصركِ بالملابس على طريقة مرمر محمد؟