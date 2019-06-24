أعطت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، الموافقة، على عقار جديد، يساعد المرأة التي لم ينقطع عنها الطمث، على استعادة رغبتها الجنسية.
ويدخل الدواء- الذي يحمل اسم "فايليسي"- منافسة في سوق "الفياجرا النسائية" الذي يشهد بعض محاولات هذه الأنواع من الأدوية، وهو من إنتاج شركتي "بالاتن تكنولوجيز" و"أماج فارماسوتيكال"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وأكد محللون أن أي عقار يعالج بأمان وفعالية فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة، قد يحقق في النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.
بعد وفاة سيدة في أسيوط بسببها.. 8 معلومات عن الفياجرا النسائية "الحبة الروز"
وقفزت أسهم "بالاتن" 44 بالمئة إلى 1.93 دولار، وزادت أيضًا أسهم أماج 11.5 بالمئة.
ويحفز العقار "فايليسي" دروبًا في المخ" ترتبط بالرغبة الجنسية" ويساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد.
تعرف على تفاصيل "الحبة الروز".. معالج ضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات
وبحسب خبراء، يملك "فايليسي" عدة مزايا" منها قلة آثاره الجانبية" وسرعة فعاليته" وعدم الحاجة إلى تناوله بشكل يومي.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة العقاقير الأمريكية تعتمد دواء جديدا يعيد الرغبة الجنسية إلى السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.