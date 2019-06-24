إدارة العقاقير الأمريكية تعتمد دواء جديدا يعيد الرغبة الجنسية إلى السيدات

أعطت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، الموافقة، على عقار جديد، يساعد المرأة التي لم ينقطع عنها الطمث، على استعادة رغبتها الجنسية.

ويدخل الدواء- الذي يحمل اسم "فايليسي"- منافسة في سوق "الفياجرا النسائية" الذي يشهد بعض محاولات هذه الأنواع من الأدوية، وهو من إنتاج شركتي "بالاتن تكنولوجيز" و"أماج فارماسوتيكال"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأكد محللون أن أي عقار يعالج بأمان وفعالية فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة، قد يحقق في النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.

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وقفزت أسهم "بالاتن" 44 بالمئة إلى 1.93 دولار، وزادت أيضًا أسهم أماج 11.5 بالمئة.

ويحفز العقار "فايليسي" دروبًا في المخ" ترتبط بالرغبة الجنسية" ويساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد.

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وبحسب خبراء، يملك "فايليسي" عدة مزايا" منها قلة آثاره الجانبية" وسرعة فعاليته" وعدم الحاجة إلى تناوله بشكل يومي.

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