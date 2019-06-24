"شريف" يقيم دعوى ضد زوجته: "اتجوزت عليا وأنا في الغربة"

بعد 3 أعوام من الزواج، أقام "شريف.ر" 36 عامًا، دعوى "زنا" برقم 1065-2018، اتهم فيها زوجته، بإقامة علاقة غير شرعية، مستغلة سفره إلى إحدى الدول العربية للعمل.

"الشك" سيطر على الزوج بعد تغير معاملة زوجته له فجأة، قائلا لـ"هن": "مبقتش طبيعية، وبطلت تسأل عليا"، ما دفعه للمجيء إلى مصر دون إخبارها، لمراقبتها، ليُصدم بأنها على علاقة مع أحد الجيران، وعند مواجهتها فرت هاربة منه، وإذا بالعشيق يحضر لعقد الزواج من الزوجة ويقول إنه متزوج منها عرفيًا منذ شهرين.

ويروي "شريف"، لـ"هن": "كانت بنت ذات جمال جذاب واتعرفت عليها في إحدى الأفراح الخاصة بالعائلة، وأعجبت بها، وتقدمت لخطبتها على الفور، واتجوزنا خلال 3 شهور".

Advertisements

خلافات عادية بين الزوجين أثرت على العلاقة بينهما، يوضح: "كنت أعمل خارج مصر، في أول الزواج كانت بتسافر معايا، ولكن مصاريف الأقامة خارج البلاد ارتفعت بشكل جنوني، فسافرت إلى مصر وأقامت مع أسرتها، ودائمًا كنت أسافر للاطمئنان عليها وعلى ابنتي".

عقد زواج ثاني قدمه الزوج للنيابة، لتحرير دعوى "زنا" ضد زوجته، وجرى إسقاط الحضانة عنها.

​