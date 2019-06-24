طفلة شبرا ذوي الاحتياجات الخاصة المغتصبة: "مش عارفة حصل اية".. وخالتها: أم الجاني بتقولي مش مسامحة

لم تكن تعلم "هناء. ع" إن إرسالها لابنة شقيقتها التي تُعاني من التأخر العقلي والذهني، لشراء بعض المتطلبات سيجني بفاجعة كُبرى، تقضي على مستقبلها.

فهي طفلة بريئة لاحول لها ولا قوة، عمرها 16 عام، تعاني من تأخر عقلي، وذهني، فضلًا عن مشاكل بالنطق والسمع، تعيش برفقة خالتها، وأشقاءها الصغار، عقب وفاة والدها منذ 14 عاما، وانشغال والدتها بالعمل، تسير بشوارع منطقتها بشبرا الخيمة، لتتفاجأ باصطحاب سائق "توكتوك" لها داخل منزله، تحت تهديد السلاح، ليتناوب اغتصابها بوحشية، ويتركها مغشيًا عليها، غارقة بنزيفها، لا تدرك ما حدث لها.

"البنت في عزلة حاسة بوجع ومش عارفة إيه اللي حصلها".. هكذا كشفت "هناء. ع" خالة الطفلة، والمسؤولة عن تربيتها، ورعايتها: "الفتاة تعيش أسوأ أيام وحالتها صعبة، خاصة إنها مُصابة بإعياء شديد، فضلًا عن حالتها النفسية السيئة، التي جعلتها منعزلة عن أسرتها من وقت الحادث" مضيفة: "مبتاكلش ومبتتكلمش، وبتقولي أنا حاسة بوجع بس مش عارفة ولا فاهمة ايه اللي حصلي".

وتابعت خالة المجني عليها، خلال حديثها لـ "هُن": "أم الجاني عرضت عليا إنهم يجوزهم بعقد جواز عرفي، بتاريخ قديم وتجهيزها، عشان تحمي ابنها من عقوبة الاغتصاب، ولما رفضت قالتلي مش مسامحاكي لو ابني اتحبس بسبب بنتكم".

مضيفة: "أنا اللي مربياها من وقت ما اتولدت، ومستنية القانون، عشان دمي يبرد عليها، وآخد حقها".

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واختتمت الخالة حديثها: "أتمنى حد يساعدنا نعزّل من هنا لأني خايفة من أهل المُتهم، وهعمل محضر عدم تعرض، عشان أحافظ على حياة البنت وأخواتها".

كواليس الواقعة

وكانت نادية عبد الله، مسؤول الحماية القانونية بالمجلس القومي لذوي الاعاقة روت لـ "هُن" كواليس الواقعة، قائلة: "الجاني استدرج الطفلة أثناء ذهابها لشراء بعض المأكولات، واصطحبها داخل منزله واغتصبها تحت تهديد السلاح".

وتابعت: "أشهر في وجهها سلاح أبيض، وأقدم على فعلته النكراء، بعدما انتزع منها سماعاتها الطبية، حيث كان فاقدا للوعي نتيجة تناوله المواد المخدرة".

وأضافت أنه جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 12488 لسنة 2019، جنح شبرا أول، مساء أمس الأول، مؤكدة أنه جرى عرض الطفلة على الطب الشرعى، لأخذ العينات واستلام ملابسها التي كانت ترتديها، وأيضًا أخذ عينة من المتهم لتطابقهما.

وأشارت إلى أن محامي المتهم يحاول بشتى الطرق التصالح، وعقد زواج عرفي بتاريخ سابق من الحادث مع حفظ الحقوق المادية للفتاة، مؤكدة رفض أهل الضحية التام لهذه المحاولات.

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