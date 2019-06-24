مجموعة سونيا ريكيل لريزورت 2020.. ألوان فرنسية كلاسيكية!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم فريق استوديو التصميم للعلامة الفرنسية سونيا ريكيل مجموعة لموسم ريزروت 2020، تهدف إلى الاحتفال بالموقف الباريسي الجوهري لمؤسسة العلامة الراحلة، بالرغم من أن التشكيلة قد لا تدخل حيز الإنتاج بالنظر إلى المشاكل القضائية التي تواجهها حاليًا.
وركز الفريق على استخدام الألوان الفرنسية الكلاسيكية مثل الأحمر والأبيض والأزرق وبالطبع الكثير من الأسود، وشملت المجموعة زوجًا من البنطلونات القطنية السوداء الفضفاضة المعقودة في الخلف مثل المريلة، وتم تزويدها بتفاصيل لامعة وتنسيقها مع قطع أخرى، وتم تنسيق بنطلون رجالي واسع مع بلوزات حريرية أنثوية كاجوال بلونين أو طبقتين مع تنانير قصيرة.
وجاءت سترة مارينير كلاسيكية بكتف واحدة مع سحاب أحمر، في حين زينت ربطة بو عملاقة ظهر فستان أسود قصير ذي أكتاف مستديرة مبالغ فيها.
وبرزت في التشكيلة تفاصيل مثل طبعة البولكا دوت والنرد - في إشارة إلى حب المصممة الراحلة للسحر ورموز الحظ – زينت العديد من القطع كمعطف واق من المطر شفاف، وزوج من الكعب الجلدي الأسود، كما شملت المجموعة بعض الإكسسوارات الجذابة مثل حقيبة الظرف المزينة بتقليمات قميص البحار، وبمقبض على شكل سلسلة ذهبية.
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