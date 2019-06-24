هل تعرف ماذا أكل قدماء الرومان؟.. 8 أطعمة ومشروبات صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري

عرفت اليونان وروما القديمة بكونهما مهد الحضارة الأوروبية الحديثة، وليس غريبًا أن نجد تشابهًا بين المطبخ الروماني القديم ونظيره الغربي الحديث.

ونتعرف في هذا الموضوع الذي يقدمه موقع listverse على طبيعة المطبخ الروماني القديم ونستعرض بعض الأطعمة والشراب المشهورة في الحضارة القديمة.

- محتويات المطعم الروماني

اشتهر المطعم الروماني بـ 3 أنواع من الأطعمة؛ وهي: الحبوب، والعنب، والزيتون، وأطلق عليها العلماء اسم ثالوث البحر الأبيض المتوسط.

والعنب استخدمه قدماء الرومان في الطعام والشراب "مثل النبيذ" بأنواع متعددة. والحبوب، كانت الغذاء الأساسي وتوفرت لدى فئات الشعب كافة الفقراء والأغنياء، ولم تختلف سوى في طريقة الإعداد.

أما الزيتون فكان أحد ضروريات المطبخ الروماني، وكذلك الزيت المستخلص منه الذي لم يتقصر استخدامه على الأطعمة فقط، ولكنه أصبح وقودا أناروا به المصابيح.

- صلصة الـ Garum

هي بهارات/ صلصة استخدمت في طهي السمك، وكانت تصنع في البداية من أمعاء السمك مثل التونة وثعبان البحر والأنشوجة والماكريل، قبل أن يضاف إليها الثوم بعد خلطه مع الملح والنبيذ، والخل، والفلفل، والزيت أو الماء للحصول على نكهة مميزة للطعام.

واشتهرت هذه الصلصة في القرن الأول الميلادي، وكانت متاحة لدى جميع الطبقات من الشعب سواء الفقراء أو الأغنياء، ولم يقتصر إضافتها على السمك فقط.

واعتمدت طريقة تحضيرها على التخمر، إذ تترك المكونات في الشمس لعدة أشهر حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

وكانت طرق صناعة هذه الصلصة سرية للغاية وغير متداولة للجميع، ووفقًا للمؤرخ الروماني بيلنيوس الأكبر، فإن أفضل أنواعها صنعت في جنوب إسبانيا.

- طبق الحبوب

هي العنصر الرئيسي في الغذاء الروماني القديم، وأسهل الأطعمة في التحضير. وتصنع الحبوب بإضافة الماء المغلي "العصيدة"، وأحيانا يضاف إليها العسل أو الجبن والبيض التي يتناولها الجميع خاصة الفقراء والجنود الذين أضافوا إليها التوابل والأعشاب.

- Panis Quadratus

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هو خبز القمح، وكان يصنع في شكل دائري مقسم إلى ثمان شرائح، وهو الشكل الشائع للخبز آنذاك، واكتشفه العلماء من خلال آثار مدينة بومبي.

- شراب الـ Posca

انتشرت صناعة النبيذ في روما القديمة، وازدهرت كغيرها من باقي الصناعات، ويعد شراب الـPosca من أشهر وأسوأ أنواع النبيذ الرومانية القديمة.

وصنع الـposca من بقايا النبيذ السيئة وغير الصالحة للاستخدام، ولكنهم أضافوا بعض النكهات إليه ليصبح طعمها مقبول إلى حد ما. ويعتبر أفضل أنواع هذا الشراب صنع بإضافة العسل والبهارات مثل الكزبرة لإخفاء الطعم اللاذع والمر في المكونات الخام.

- شراب Defrutum

الـ Defrutum هو أحد أنواع النبيذ الروماني القديم وعبارة عن دبس عنب، ويصنع من بقايا العنب القديمة، كأحد أنواع النبيذ زهيدة الثمن.

- نبات الـSiliphium

نمى هذا النوع من النبات في مدينة "قورنيا" الليبية، واشتهر بين الرومان واليونان على حد سواء، حتى أن الأخيرة سكّته على عملتها الرسمية.

وكانت تأكل هذه النبتة بعدة طرق إما محمصة أو مسلوقة. كما استخدمت عصارة هذا النبات لصناعة العطور، فضلًا عن الأغراض الطبية مثل علاج "عضة الكلاب"، واستخدم كويسلة لمنع الحمل.

- طعام الـ Moretum

وجبة الـ"Moretum" هي سلطة الجبنة، وكتب عنها الشاعر الروماني فيرجيليوس في أحد قصائده التي تحدثت عن فلاح يحضر إفطاره من سلطة الجبنة التي يأكلها مع الخبز.

وكانت تصنع من جبن الماعز المضاف إليه البقدونس أو الشبت والكزبرة، والملح والخل وزيت الزيوت، و4 حبات من الثوم، وتطحن جميع المكونات وتقدم مع الخبز.

- طعام الـpatina

هذه الوجبة كانت مشهورة بين النخبة من الرومان، وكانت تعتمد على وجبة رئيسية يضاف إليها نوع من الحلوى، وهو مذاق اشتهر به المطبخ الروماني، أي الدمج بين الحلو والحادق في نفس الطبق.

وكان البيض أحد المكونات الرئيسية في طبق الـpatina الروماني، ويضاف إليه أنواعًا مختلفة من الطعام تتنوع حسب الرغبة.