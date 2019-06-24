"جلابة ملكية وبلغة".. إطلالة حميد أحداد في حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لحفل زفاف النجم حميد أحداد مهاجم نادى الزمالك الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وظهر اللاعب مرتديا "جلابة السوسدي" بلون أخضر ملكي، وهو زي تقليدي يرجع للمدن المغربية: "فاس ومكناس ومراكش"، يرتديه العريس في حفل الزفاف ويمكن الاعتماد عليه في مناسبات أخرى.

والجلابة، عبارة عن زي طويل يمتد حتى الكاحل، يرتديه العريس فوق لباسه للخروج، وينزعنها بمجرد الوصول إلى مكان الحفل أو تبديل الزي بملابس أخرى مخصصة لحفل الزفاف.

وتزينت جلابة لاعب الزمالك بالتطريزات اليدوية، ونسق معها حذاء جلدي من نفس اللون، ويسمونه "البلغة" في المغرب، وتصميمها بسيط، ومقدمته حادة.

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أما العروس فتألقت بـ"التكشيطة" المغربية باللون الأخضر الداكن وبتطريزاتها الذهبية، وتنبات بالعقيق والأحجار.

وهو عبارة عن زي مكون من قطعتين، تلبسها العروس المغربية، ويتميز عادةً بالخامات الفاخرة، وألوانه الجريئة المتناسقة فيما بينها، وتضفي عليه التطريزات الكثيرة لمسة خاصة من الجاذبية والأنوثة.

كما اعتمدت العروس على شعر منسدل ذو أطراف "ويفي"، و"شنيون" بسيط من الأمام، مع مكياج ناعم، وتاج ذهبي.