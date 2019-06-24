اصنع بصمتك الخاصة.. كيف ترتدي على الموضة من أزياء التسعينيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:- لمياء يسري

يبحث صناع الموضة عن الإلهام من خلال البحث في الأزياء القديمة، لأجل تطوير عالم الموضة، ولكن يمكن لأي شخص أيضًا أن يستعين بالأزياء القديمة ليحصل على بصمته الخاصة للملابس التي يرتديها يوميًا.

ونقدم لكم الأزياء التي اشتهرت في فترة التسعينيات، والتي اتسم أغلبها بالتمرد والطابع غير الرسمي، وفقًا لموقع "thetrendspotter":

1- قبعات Snapback

بدأت هذه القبعات مع مغنيي الراب، ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم، ولا تزال حتى الآن تطبع عليها شعارات مختلفة مثلما ظهرت للمرة الأولى في العالم.

2- Overalls مع الحزام

الأفرول كان موضة منتشرة في التسعينات، وتميز بقصته الفضفاضة أكثر مما هو عليه اليوم.

3- جاكيت الـ Biker

هي جواكيت الجلد القصيرة، ارتبط ارتدائها بالدراجات النارية في التسعينيات، وانتشرت ليرتديها الجميع ولم تعد مقتصرة على فئة محددة بعد ذلك.

4- بلوفر Turtlenecks

البلوفر ذو الرقبة الطويلة كانت أكثر راحة وأقل رسمية، وارتبط بفصل الشتاء إذ كانت تعتمد في صناعتها على الصوف.

5- Bandanas

ارتبطت ربطات الشعر المعروفة باسم الـbandanas مع مغنيي الراب، لكنها وجدت طريقها سريعًا إلى أواسط الشباب.

6- السراويل Cargo

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وهي السراويل الفضفاضة، تتميز بوجود جيوب واسعة على الجانبين لوضع الأموال أو المحفظة، ثم تطورت في الوقت الحالي حيث أصبحت أضيق قليلًا.

7- الجينز الـ Baggy

انتشرت هذه التفصيلة من الجينز في التسعينيات بشكل واسع، حتى أصبح لا غنى عنها لدى الشباب.

8- جاكت Windbreakers

أحد أنواع السترات خفيفة الوزن، واستخدمت للوقاية من الرياح، ومصممة بألوان مختلفة وجريئة.

9- جينز Ripped

انتشر الجينز الضيق الممزق في التسعينيات بين الشباب الرجال، وكان أحد السمات المرتبطة بالتمرد في ذلك الوقت.

10- قبعة الـ Bucket

انتشرت القبعة الباكيت في تسعينيات القرن الماضي، بعد فترة طويلة من بداية ظهورها في أوائل القرن العشرين مع الصيادين الأيرلنديين، كما استخدمها الجنود أثناء حرب فيتنام.

11- تيشرت Graphic

وهي التيشرتات المطبوعة برسومات ملونة ومختلفة بناء على اختيار صاحب الملابس.

12- أحذية Combat

حذاء مصنوع من الجلد له قوة تحمل عالية، وارتبط ارتداؤه في التعسينات بالسراويل الممزقة.