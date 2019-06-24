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اصنع بصمتك الخاصة.. كيف ترتدي على الموضة من أزياء التسعينيات؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:- لمياء يسري

يبحث صناع الموضة عن الإلهام من خلال البحث في الأزياء القديمة، لأجل تطوير عالم الموضة، ولكن يمكن لأي شخص أيضًا أن يستعين بالأزياء القديمة ليحصل على بصمته الخاصة للملابس التي يرتديها يوميًا.

ونقدم لكم الأزياء التي اشتهرت في فترة التسعينيات، والتي اتسم أغلبها بالتمرد والطابع غير الرسمي، وفقًا لموقع "thetrendspotter":

1- قبعات Snapback

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بدأت هذه القبعات مع مغنيي الراب، ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم، ولا تزال حتى الآن تطبع عليها شعارات مختلفة مثلما ظهرت للمرة الأولى في العالم.

2- Overalls مع الحزام

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الأفرول كان موضة منتشرة في التسعينات، وتميز بقصته الفضفاضة أكثر مما هو عليه اليوم.

3- جاكيت الـ Biker

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هي جواكيت الجلد القصيرة، ارتبط ارتدائها بالدراجات النارية في التسعينيات، وانتشرت ليرتديها الجميع ولم تعد مقتصرة على فئة محددة بعد ذلك.

4- بلوفر Turtlenecks

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البلوفر ذو الرقبة الطويلة كانت أكثر راحة وأقل رسمية، وارتبط بفصل الشتاء إذ كانت تعتمد في صناعتها على الصوف.

5- Bandanas

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ارتبطت ربطات الشعر المعروفة باسم الـbandanas مع مغنيي الراب، لكنها وجدت طريقها سريعًا إلى أواسط الشباب.

6- السراويل Cargo

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وهي السراويل الفضفاضة، تتميز بوجود جيوب واسعة على الجانبين لوضع الأموال أو المحفظة، ثم تطورت في الوقت الحالي حيث أصبحت أضيق قليلًا.

7- الجينز الـ Baggy

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انتشرت هذه التفصيلة من الجينز في التسعينيات بشكل واسع، حتى أصبح لا غنى عنها لدى الشباب.

8- جاكت Windbreakers

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أحد أنواع السترات خفيفة الوزن، واستخدمت للوقاية من الرياح، ومصممة بألوان مختلفة وجريئة.

9- جينز Ripped

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انتشر الجينز الضيق الممزق في التسعينيات بين الشباب الرجال، وكان أحد السمات المرتبطة بالتمرد في ذلك الوقت.

10- قبعة الـ Bucket

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انتشرت القبعة الباكيت في تسعينيات القرن الماضي، بعد فترة طويلة من بداية ظهورها في أوائل القرن العشرين مع الصيادين الأيرلنديين، كما استخدمها الجنود أثناء حرب فيتنام.

11- تيشرت Graphic

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وهي التيشرتات المطبوعة برسومات ملونة ومختلفة بناء على اختيار صاحب الملابس.

12- أحذية Combat

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حذاء مصنوع من الجلد له قوة تحمل عالية، وارتبط ارتداؤه في التعسينات بالسراويل الممزقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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