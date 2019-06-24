رجل أعمال يبيع آيس كريم للمصطافين على ضفاف بحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أندريه فان شبروندل هو رجل أعمال ناجح ولديه هواية مميّزة. من المحتمل أنه الوحيد في سويسرا، الذي يبيع الآيس كريم على متن القارب للمصطافين المستلقين على ضفاف إحدى البحيرات والسابحين فيها.

نشأ فان شبروندل كابن لصاحب مطعم في منطقة "كلونتال" الواقعة في جبال الألب السويسرية الشرقية، وخلال متابعته للتدريب المهني التجاري، اهتم في سنّ مبكرة بتقنية تكنولوجيا المعلومات، ثم تابع دراسته في هذا المجال، لذلك كان مطعم والده من أول المطاعم التي افتتحت موقعاً لها على شبكة الإنترنت، وفق ما نقل موقع "أخبار سويسرا".

في العام 2000، أسس فان شبروندل شركةً تعمل على تأمين موظفي تكنولوجيا المعلومات المؤهلين.

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على الرغم من أنه لم يتخيّل حدوث ذلك مطلقًا، تولى إدارة نزل والديه في العام 2014 في "كلونتال"، وظل وفيّاً لهوايته المميّزة طوال هذه السنوات، حيث كان يتنقل جنباً إلى جنب مع ابنته الصغيرة من شاطىء إلى آخر بقاربه الذي يحمل اسم "Ice Dream Express" ويقوم ببيع المثلجات وأصناف "الآيس كريم".

حب الموطن

"كلونتال" بلدة عزيزة جدّاً على قلب فان شبروندل، الذي لا يتردد في القول: "الجبال الوعرة والوادي الضيق والبحيرة البراقة توفّر لي الأمان". ويضيف" "على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، يجب أن آتي إلى هنا، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، ألقي نظرة على الوادي من خلال ما تبثه كاميرا الويبرابط خارجي".

قام هذا المواطن النشيط من كانتون غلاروس بتقديم الكثير من أجل مسقط رأسه، فقد ألف كتابًا عن المنطقة وأنشأ بوابة افتراضية توفر معلومات عن تاريخها وجغرافيتها ونصائح عن مسارات التجوال والتنزه الموجودة فيها، ويقول: "أريد أن يرى الزوار والسكان المحليون ما يمكننا تقديمه هنا في هذه المنطقة الجميلة".