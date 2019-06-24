كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 04:31 مساءً - تعتبر الفتاة الفرنسية مرجعاً في الموضة الأنيقة وها هي تثبت بأنها مرجع في المكياج الناعم حيث أن اعتماد مكياج فرنسي في مناسباتك وسهراتك سيُضفي لمسة أناقة وترف على طلّته ويحافظ في الوقت نفسه على نعومة ملامحك وهدوئها. يعتمد المكياج الفرنسي على خيارات بسيطة تناسب مختلف الأذواق وتجعل السيدة متألقة بملامح جذابة دون أن يبدو ماكياجها صاخباً أو مبالغاً فيه.



في ما يأتي خطوات عملية للحصول على مكياج فرنسي ناعم لمختلف المناسبات:



1- تحضير البشرة

تشكّل العناية بالبشرة أولى اهتمامات الفتاة الفرنسية حتى أنها تأتي قبل المكياج. فإذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج فرنسي ناعم وناجح، عليك في البداية تنظيف بشرتك بشكل جيّد والتخلّص من الرواسب التي من الممكن أن تعيق عملية تطبيق المكياج. كما عليك التأكد من أنها مرطّبة تماماً.

L'Oréal

2- البرايم أول مستحضر

قبل تطبيق أي مستحضر عليك وضع البرايمر الذي يساعدك في الحصول على بشرة موحّدة اللون ويساعد على تثبيت المكياج. اختاري البرايمر بتركيبة مرطّبة وفي الوقت نفسه تمنحك بشرة مشرقة.

Lancôme

3- تجنّبي الكونسيلر وكريم الأساس

إذا كنت تنشدين مكياجاً فرنسياً ناعماً ننصحك بعدم الإكثار من استخدام الكونسيلر وكريم الأساس إلا إذا كنت بحاجة فعلاً إلى تغطية بعض الشوائب أو الهالات السوداء. فالمكياج الفرنسية يعتمد على مظهر طبيعي جداً. في المقابل ننصحك باستخدام بودرة بتركيبة ناعمة فقط للحصول على سحنة مشرقة.

Nars

4- الهايلايتر أساس نجاح المكياج

تسعى الفتاة الفرنسية للحصول على بشرة مشرقة ومشعّة مع الحفاظ على بساطة ملامحها. لذا فإن مستحضرات الهايلايتر يشكّل خياراً أساسياً لها، تستخدم على عظام الخد أو حتى تمزجه مع أحمر شفاه يناسب مكياجها.

Shiseido

5- البلاش بلمسة ناعمة

قد يكون البلاش أكثر ما يجعل الفتاة الفرنسية تفرح بمكياجها خاصة أنها تختاره بدرجة ناعمة من الزهري أو الزهري الخشبي. اختاري هذه الدرجات اللون للبلاش ولا تكثري من الكميّة التي ستوزّعينها على وجهك كي تحافظي على مكياج ناعم.

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Make Up For Ever

6- الماسكرا بدل الأيلاينر

نعم... استعيضي عن الأيلاينر بلمسة الماسكرا التي ستزيد من جاذبية رموشك وتجعل مكياج عينيك يبدو غنياً رغم غياب ظلال العيون والأيلاينر. بهذه الطريقة ستتمتعين بمكياج لافت وهادئ في الوقت نفسه.

L'Oréal

7- أحمر الشفاه.. الأحمر!

على الرغم من أن البساطة هي عنوان المكياج الفرنسي، تسعى الفتاة الفرنسية إلى لفت الأنظار من خلال اختيار أحمر شفاه بلون بارز وجريء، ويعتبر اللون الأحمر خيارها الأول.

MAC

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