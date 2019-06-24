ماسك الموز لتعزيز صحة البشرة وشبابها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 04:31 مساءً - بالإضافة إلى فوائده على صحة الإنسان، يساعد الموز في تعزيز صحة البشرة وحمايتها من أعراض الشيخوخة التي تهدّدها نتيجة عوامل عدّة. ومن فوائد قشر الموز تحديداً، دوره في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة والرواسب المتراكمة عليها، بالإضافة إلى منحها مظهراً مشرقاً ومتألقاً.

تساعد فاكهة الموز عند استخدامها في روتين العناية بالبشرة على التخلّص من مشكلة الحبوب من خلال تخفيف الإفرازات الدهنية التي تنتجها البشرة. كما تحتوي هذه الفاكهة على مضادات أكسدة وفيتامينات غنيّة كالفيتامين C وA التي ترطّبها من الأعماق وتعزّز إنتاج الكولاجين الذي يمنحها المرونة والشباب.



ماسك الموز والعسل وعصير الليمون

في وعاء نظيف ضعي حبة موز طازجة واهرسيها، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من عصير الليمون. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة تستخدمينها كقناع على وجهك لمدة نصف ساعة. قومي بعدها بغسل وجهك بالماء الفاتر.

عصير الليمون لتنظيف البشرة



ماسك الموز والبيض

في هذه الوصفة استخدمي قشر موزة واحدة وضعيها في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليها بيضة كاملة واتركي الخلاط يعمل. بعد الحصول على مزيج واحد متجانس، تضعينه على بشرتك لمدة خمس دقائق قبل أن تغسلي وجهك جيداً بالماء والصابون ذات التركيبة الناعمة. يساعد البيض على شدّ البشرة وبالتالي فإن هذه الخلطة مناسبة جداً للبشرة المترهّلة والمجعّدة.

البيض لشدّ البشرة



ماسك الموز والكركم

في الخلاط الكهربائي ضعي حبة موز طازجة وأضيفي إليها نصف كوب من الماء ومقدار فنجان من مسحوق الكركم. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس تضعينه على بشرتك لمدة ربع ساعة قبل أن تغسليها بالماء الدافئ والصابون ذات التركيبة الخالية من المواد الكيميائية.

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الكركم لتقشير البشرة

ماسك الموز والشوفان

في هذه الوصفة أيضاً استخدم قشور الموزة وضعيها في الخلاط الكهربائي. أضيفي إلى القشور ملعقة كبيرة من الشوفان وملعقة من السكر الناعم، واتركي الخلاط يعمل. عند الحصول على مزيج واحد متجانس توزّعينه على بشرتك مع التدليك الناعم لتنشيط الدورة الدموية. اتركي القناع لمدة ربع ساعة قبل غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر والصابون الخالية من المواد الكيميائية.

الشوفان لتغذية البشرة

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