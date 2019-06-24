زيوت مفيدة للجسم وللاسترخاء أيضاً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 04:31 مساءً - بعد يوم مرهق وطويل، ربما تحتاجين إلى حمام دافئ، يعقبه مساج استرخائي؛ كنوع من التدليل لنفسك، والشعور بالراحة والاستجمام، وهنا ستلعب بعض الزيوت أهمية كبيرة في مساعدتك على الاسترخاء والاستجمام، وبالوقت نفسه تكون مفيدة لبشرتك.

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زيوت اعتمديها لعمل المساج والاسترخاء:



زيت الزيتون

زيت الزيتون للبشرة

إذا كنتِ على عجلة من أمرك، أو بحاجة شديدة لعمل مساج في المنزل؛ للتخلص من الإرهاق والتعب، ولا تملكين الكثير من الزيوت الطبيعة في هذا الوقت، فالقليل من زيت الزيتون بعد تدفئته سيكون كافياً بالغرض بشكل لا تتوقعينه، فزيت الزيتون يحتوي على الكثير من المكوّنات الطبيعية والآمنة المعززة للصحة؛ كالمغنيسيوم، الزّنك، وفيتامين «د». وننصحك باعتماد القليل منه إن كنتِ ستعتمدينه من دون زيوت أخرى؛ لأنه من الزيوت ذات القوام السميك، لهذا يعتمده الخبراء دائماً مع أنواع أخرى من الزيوت؛ كنوع من تخفيفه.



زيت اللّوز الحلو

زيت اللّوز الحلو

له تاريخ طويل بعالم المساج، فهو لا يسبب الحساسية، ولا أي نوع من التهابات الجلد، كما أنه سهل الانزلاق على الجلد، ويمتصه بسهولة، بالإضافة إلى احتوائه على المكونات الطبيعية المفيدة للجسم.

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زيت الجوجوبا

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زيت الجوجوبا

من الزيوت الآمنة على البشرة أيضاً، يمنحكِ إحساساً رائعاً بالاسترخاء، ويساعدك كذلك على التخلص من البقع وحبوب الشباب الموجودة بالجسم، وهو مثالي إذا اعتمدتِه مع زيوت ثقيلة كزيت الزيتون؛ لأن زيت الجوجوبا بطبعه خفيف القوام جدًا.



زيت جوز الهند

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E المفيد للبشرة، والذي يحافظ على حيويتها، كما أنه غني بمضادات الأكسدة؛ التي تقلل من ظهور التجاعيد، كما أن له رائحة مميزة؛ تظل ثابتة بعض الوقت على جسدك.

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