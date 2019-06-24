نفخ الشفايف بأفضل الخلطات والطرق الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 04:31 مساءً - تلاقي الشفاه الكبيرة والبارزة رواجاً كبيراً بين النساء، حتى أنها أصبحت أحد الرموز الأنوثة والجمال. فإذا كنت تطمحين الى نفخ الشفايف بشكل طبيعي بعيداً عن جراحات التجميل، سنقدم لك أفضل الخلطات الطبيعية وأسهل الطرق التي تخولك الحصول على شفايف منفوخة طبيعياً، من خلال مكونات متوافرة لديك.



خلطة الزيوت والفلفل الحار

قومي بتذويب ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو في المايكروويف، وأضيفي إليها تدريجياً ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، بضع قطرات من زيت اللوز الحلو، ورشة صغيرة من بودرة الفلفل الأحمر الحار. حركي المكونات جيدأ الى أن تحصلي على خلطة متجانسة. من ثم، قومي بفرك شفتيك جيداً بفرشاة الأسنان، وذلك لتحريك الدورة الدموية فيهما. من ثم، طبقي الخلطة عليهما مع تدليكهما جيداً لمدة خمس دقائق، واتركيها لمدة ساعة من الوقت. بعدها، اشطفي شفتيك بالمياه الدافئة.



نفخ الشفايف طبيعياً

خلطة القرفة والفازلين

اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة كبيرة من الفازلين، من ثم أضيفي إليهما أربع قطرات من زيت القرنفل. وبعد خلط المكونات جيداً، أضيفي إليها القليل من الفلفل الأحمر. وقبل تطبيق الخلطة على الشفايف، ادهنيها بزيت الزيتون والسكر، من ثم قشّريها بواسطة فرشاة الأسنان، وبعدها قومي بتشطيفها بالمياه الدافئة. بعدها، طبّقي الخلطة على شفتيك ودلكيهما بواسطة أطراف أصابعك لمدة 5 دقائق. وبعد مرور ربع ساعة، شطفي شفتيك مجدداً بالماء الدافئ.

خلطة شمع العسل والفازلين

امزجي ملعقة صغيرة من شمع العسل مع ملعقتين صغيرتين من الفازلين وبضع نقاط من زيت الميثانول والقليل من القرفة المطحونة. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. افركي شفتيك بالخليط بحركات هادئة بواسطة أطراف شفتيك، لبضع دقائق، من ثم نظفي شفتيك وشطفيهما بالماء الدافئ.

شفاه منفوخة



أهم الحيل لنفخ الشفاه طبيعياً

- قومي دائماً بالتخلص من تشققات الشفتين، من خلال تقشيرهما بشكل دوري وترطيبهما بالكريم المرطب وبلسم الشفايف.

- ضعي القليل من خافي العيوب على شفتيك، ومرريه على حواف الشفاه، فذلك يجعلها أكبر وأكثر بروزاً.

- تجنبي استخدام أحمر الشفاه بالألوان الداكنة، لأن ذلك يجعل الشفايف تبدو أصغر حجماً، واحرصي على تطبيق أحمر الشفاه بالألوان الفاتحة والقريبة الى لون البشرة.

- دلكي شفتيك دورياً بزيت القرفة، الذي يُستخدم على نطاق واسع في مستحضرات نفخ الشفايف.

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