ماسكات لأطراف الشعر تزيد ثقتك بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 04:31 مساءً - مشكلة الشعر المتقصف هي واحدة من أشهر الأمور التي تعاني منها الصبايا، فمن الممكن أن تمتلكي شعراً صحياً من الأمام، لكنه متقصف بشكل كبير من الأطراف، مما يسبب لكِ مظهراً محرجاً، وعلى المدى الطويل قد يكون أحد الأسباب في سقوط الشعر.



والقص دائماً ليس هو الحل الأمثل، لكي تتخلصي من الأطراف المتقصفة، والتي تعتبر مؤشراً على عدم وصول التغذية السليمة إلى أطراف الشعر، مما يخبرك بأنك بحاجة إلى إعادة النظر في نظامك الغذائي، بالإضافة إلى عمل ماسكات شعر خصيصاً لأطراف الشعر المتقصفة.

خلطة لتنعيم الشعر من أول مرة



ماسك الأفوكادو مع الزبدة والحليب





ماسكات العناية بالشعر

• المكونات:

- حبة أفوكادو مهروسة.

- ملعقة كبيرة زبدة.

- 3 ملاعق كبيرة من الحليب.



• طريقة تحضير الماسك:

- اهرسي حبة الأفوكادو جيداً، ثم اهرسيها مع الزبدة، وأضيفي الحليب، وقلبي جيداً؛ حتى تحصلي على خليط متماسك.

- ضعي الخليط على كل أطراف الشعر التالفة، واتركيه لمدة ساعة تقريباً.

- اشطفي شعرك بعدها بالماء.

- كرري الماسك في البداية مرتين أسبوعياً، ثم بعد أن تبدئي بملاحظة التقدم؛ طبقيه مرة واحدة فقط في الأسبوع.

خل التفاح لعلاج تساقط الشعر



ماسك المايونيز مع زيت الزيتون وصفار البيض





العناية بالشعر

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• المكونات:

- ملعقة كبيرة مايونيز.

- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- 1 صفار بيضة.

- نصف حبة موز مهروسة.



خلطات لتطويل الشعر... تعرفي الى الأقوى بينها



• طريقة عمل الماسك:

- اخلطي المكونات مع بعضها البعض؛ حتى تصبح خليطاً متجانساً.

- ضعي الخليط على أطراف الشعر المتقصفة، واتركيه لمدة 45 دقيقة.

- اشطفي شعرك بعدها بالماء والشامبو.

- كرري الخليط مرة واحدة أسبوعياً؛ لتغذية الأطراف بطريقة مباشرة بهذه المكونات الطبيعية، التي تحتوي على البروتين والكالسيوم اللذيْن يحتاجهما شعرك.

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