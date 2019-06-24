في ذكرى السماح للسعوديات بقيادة السيارة.. 7 قرارات ملكية حررت المرأة

اتخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات وصفت بـ"الجريئة" لصالح المرأة السعودية أبرزها السماح لها بقيادة السيارة في مثل هذا اليوم الموافق 24 من يونيو العام الماضي، فضلا عن السماح للمرأة بإصدار فتاوى.

وتتمثل أبرز القرارات التي حررت المرأة في المملكة العربية السعودية في:

1- السماح بقيادة السيارة

حددت المملكة العربية السعودية 24 يونيو 2018 بداية السماح بقيادة السيارة بعد إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في 26 سبتمبر 2017 أمرا ملكيا سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات لأول مرة منذ عقود، وجرى تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في 5 مدن في أنحاء المملكة كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

2- السماح للمرأة بالفتوى

وافق مجلس الشورى السعودي في 2017 بموافقة 107 أصوات على توصية تقدّمت بها إحدى عضواته، تتضمن مشاركة الأكاديميات الاختصاصيات في الفقه بالرئاسة العامة للإفتاء، التي تعتبر الهيئة الحكومية الوحيدة المخوّلة بإصدار الفتاوى في المملكة وذلك بعد اقتصار الفتوى داخل المملكة طوال 45 عاماً على الرجال من الاختصاصيين في الشريعة الإسلامية

3- السماح للمرأة بالعمل كسائق تاكسي أجرة

وسمحت السعودية للمرأة من العمل كسائقة تاكسي بداخل المملكة في التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب بالتزامن مع السماح لها بقيادة السيارة.

Advertisements

4- السماح للسيدات بالحضور في مدرجات ملاعب كرة القدم

سمحت المملكة للسيدات في يناير 2018 بالحضور في مدرجات ملاعب كرة القدم بعد أن كان محظورا.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في 30 أكتوبر 2017 رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور مباريات في 3 ملاعب بدءا من مطلع عام 2018.

5- فتح الباب للسيدات للانضمام لعدد من الوظائف العسكرية

أعلنت مديرية الأمن العام في مارس 2018 عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي في سبع مناطق بالمملكة.

6- قرار لحماية المرأة من التحرش

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في سبتمبر 2017، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش ضد المرأة.

7- الحق في الترشح للانتخابات

خاضت المرأة السعودية سباق الانتخابات البلدية في أغسطس 2015 وشاركت ناخبة ومرشحة.

​